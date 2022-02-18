【開市9點半】恒指今季檢 快手、農夫山泉染藍呼聲最高；瑞信料3隻港股受惠「元宇宙」
股市 06:45 2022/02/18
▼點擊圖片放大
+7
+6
恒指今日收市後宣布季檢結果，按自由流通市值排名，快手（01024）、農行（01288） 、農夫山泉（09633） 、中芯（00981） 、思摩爾國際 （06969）等股有機會納入恒指。資金提前部署快手，北水2月累計流入快手23.3億元，快手年初至今升幅達37%。瑞信發表報告，列出三隻受惠元宇宙的港股。
重點新聞
2.【大行報告】瑞信：「元宇宙」刺激全球科技、媒體和電訊行業現新機遇 料三港股可受惠
3.【中移動回購】中移動八日內三度出手回購 涉190萬股港股、逾1億元
4.【業績｜渣打】渣打倫敦股價挫逾4％ 宣佈派末期息每股9美仙、啟動7.5億美元回購
6.【股神拍檔】芒格：投資中國較巴菲特更放心 批虛擬貨幣如性病
8.【美股焦點】沃爾瑪Walmart第四季業績勝預期 啟動100億美元回購
9.【AMZN】亞馬遜與VISA終達成全球協議 信用卡交易費矛盾暫告一段落
港股ADR及美股收市情況：
▼點擊圖片放大
+16
+15
欄名 : 開市9點半