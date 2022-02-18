  • 15°C
香港時間 : 2022218日 (五) 06:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】恒指今季檢　快手、農夫山泉染藍呼聲最高；瑞信料3隻港股受惠「元宇宙」

股市 06:45 2022/02/18

分享：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

恒指今日收市後宣布季檢結果，按自由流通市值排名，快手（01024）、農行（01288） 、農夫山泉（09633） 、中芯（00981） 、思摩爾國際 （06969）等股有機會納入恒指。資金提前部署快手，北水2月累計流入快手23.3億元，快手年初至今升幅達37%。瑞信發表報告，列出三隻受惠元宇宙的港股。

重點新聞

1.【恒指季檢】恒指周五季檢　快手、農夫山泉染藍呼聲最高

2.【大行報告】瑞信：「元宇宙」刺激全球科技、媒體和電訊行業現新機遇　料三港股可受惠

3.【中移動回購】中移動八日內三度出手回購　涉190萬股港股、逾1億元

4.【業績｜渣打】渣打倫敦股價挫逾4％　宣佈派末期息每股9美仙、啟動7.5億美元回購

5.【業績│地產股】信置黃志祥：港樓前景審慎樂觀

6.【股神拍檔】芒格：投資中國較巴菲特更放心　批虛擬貨幣如性病

7.【大行看法】法巴：看好離岸及在岸中資股保持強勢

8.【美股焦點】沃爾瑪Walmart第四季業績勝預期　啟動100億美元回購

9.【AMZN】亞馬遜與VISA終達成全球協議　信用卡交易費矛盾暫告一段落

港股ADR及美股收市情況：

    點擊圖片放大
    +16
    +15

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】議息紀要出爐　大摩薦2隻銀行股，淨息差改善將推動股價上漲
2022/02/17
【開市9點半】議息紀要出爐　大摩薦2隻銀行股，淨息差改善將推動股價上漲
【開市9點半】港府發60億零售綠色債券似iBond、保底2厘息　專家籲認購最多5手
2022/02/16
【開市9點半】港府發60億零售綠色債券似iBond、保底2厘息　專家籲認購最多5手
【開市9點半】港單日確診首破2000宗　外資行：2022年香港零售業增速降至0%、恒指首季下試21000點
2022/02/15
【開市9點半】港單日確診首破2000宗　外資行：2022年香港零售業增速降至0%、恒指首季下試21000點
【開市9點半】領展研售赤柱廣場物業　萬科郁亮：內房已進入「黑鐵時代」
2022/02/14
【開市9點半】領展研售赤柱廣場物業　萬科郁亮：內房已進入「黑鐵時代」
【開市9點半】美通脹強勁　3月加息半厘呼聲高　內地監管吹暖風能否救科企弱勢
2022/02/11
【開市9點半】美通脹強勁　3月加息半厘呼聲高　內地監管吹暖風能否救科企弱勢
港股 恒生指數 元宇宙 農業銀行（01288） 思摩爾國際（06969） 中芯國際（00981） 快手—W（01024） 農夫山泉（09633）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】港府發60億零售綠色債券似iBond、保底2厘息　專家籲認購最多5手
【開市9點半】港府發60億零售綠色債券似iBond、保底2厘息　專家籲認購最多5手
【美股收市】俄烏緊張升溫 道指瀉622點 納指挫2.9% 金價越1900
【美股收市】俄烏緊張升溫 道指瀉622點 納指挫2.9% 金價越1900
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券啇認購優惠（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券啇認購優惠（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】藍籌股ADR靠穩　夜期跌3點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】藍籌股ADR靠穩　夜期跌3點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌37點　藍籌ADR普遍跌逾1%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌37點　藍籌ADR普遍跌逾1%（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款