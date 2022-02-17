【齊心抗疫】恒基兆業捐港幣1,300萬元支援港人抗疫 首批物資周五起率先送到30間有確診個案院舍 「家園便利店」推九折優惠

近日新冠肺炎第五波疫情急劇惡化，形勢嚴峻，在此關鍵時刻，恒基兆業地產集團表示，國家對港作出堅實支持，集團表示衷心感謝並將全力支援特區政府抗撃疫情，堅定迎戰，集團將捐出港幣1,300萬元支援港人抗疫。

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集團李家傑主席及李家誠主席表示：「疫情來勢洶洶，抗疫工作為現時全港市民的當務之急，我們作為企業希望出一分力，為社會上最急需援手的人帶來及時的援助，同時全力支持特區政府採取一切必要的措施遏止疫情，希望社會盡快回復正常。在尋找市區及新界土地作抗疫工作方面，如果政府有需要，集團樂意配合。」

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首先，因應市民對物資需求殷切，由李氏家族捐款設立的恒基兆業「抗疫基金」今日宣布捐出港幣 1,000萬元，送出抗疫物資予安老院舍及基層人士。基金第一波計劃將與九龍樂善堂合作，推出「居家抗疫」支援計劃，向 150 間安老院舍及 5,000 戶因確診並在家中等待支援、或正接受家居檢疫的基層人士提供物資支援，包括基本藥物、食物及消毒用品等，計劃將優先協助有員工或院友確診之院舍，首批物資將會在明天及本周六（2 月 18 及 19 日）率先送到 30 間有確診個案的院舍。

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計劃將另設立支援熱線，供社會福利署或非政府機構轉介院舍及基層人士的求助個案，求助人只需提供簡單資料作登記，即可獲安排專人送遞物資。此外，計劃亦將會聘請逾 10,000 名正面臨失業及開工不足的人士，負責物流及包裝等工作。整個計劃將有約 50,000 人受惠。

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樂善堂總幹事劉愛詩表示：「本堂本周初接獲 30 多間安老院舍求助，指由於院舍內有長者確診，為防疫症蔓延社區，院舍職員及院友自我隔離，藥物及食物等物資短缺，需要支援。另有一批劏房戶亦因同住家人確診，正等待安排入院或隔離中，同樣物資匱乏。恒基兆業「抗疫基金」猶如及時雨，為這批極需支援之院舍及劏房家庭提供物資協助。」

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此外，集團旗下煤氣公司將送出總值港幣 300 萬元的抗疫湯包和超市禮劵，與此同時，李兆基基金開辦的不牟利連鎖店「家園便利店」全線分店將提供九折優惠，與市民共度時艱。



面對當前挑戰，恒基指集團全力支持政府的抗疫工作，動員一切力量和資源，與市民風雨同舟，齊心抗疫。

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記者：陳詠妍

