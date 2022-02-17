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【零售綠債】中信推零售綠色債券 提供「七免」優惠

理財智慧 22:46 2022/02/17

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中信銀行(國際) 將參與分銷零售綠色債券，並推出「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

中信銀行現時代銷12隻ESG基金，冀為客戶提供更多元化投資選擇，並不時與國際著名基金公司緊密合作，舉辦ESG主題講座，幫助客戶增加對ESG 市場趨勢及前景的認識，以及進一步了解綠色金融，從而抓緊投資機會。截至2021年年底，中信銀行持有與ESG相關基金的理財客戶數目按年錄得4倍增長。

 

【零售綠債】港府發行60億元綠色零售債券 3月1日起接受認購 【下一頁

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同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

 

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責任編輯：羅浩濂

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