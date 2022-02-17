【支援初創】數碼港與Google香港支援初創及金融科技 啟動「初創與金融科技燃亮計劃」

數碼港與Google香港宣布推出「初創與金融科技燃亮計劃」，特別為數碼港社群企業及初創公司而設，提供Google Cloud使用額、Google地圖平台優惠，以及一系列Grow with Google數碼技能培訓及技術支援，以進一步支援香港初創發展及金融科技的創新項目。

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數碼港社群所有企業及及初創公司，均獲2,000美元（約15,600港元）的Google Cloud使用額，使用安全可靠的雲端解決方案及運算技術發展業務，符合指定營運、融資及海外拓展要求的公司可額外獲得10萬至50萬美元（約78萬至390萬港元）使用額。

數碼港社群企業及初創公司，亦可享用Google地圖平台優惠，利用豐富的地理空間數據、地圖工具進行創新。這個計劃有助初創減省對基礎設施及運算能力的顧慮，讓企業專注核心業務增長及創新。

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數碼港行政總裁任景信表示，很高興Google作為「數碼港科技網絡」成員，首度在香港推出針對初創社群的支援計劃，是次合作是加強數碼港作為培育及支持數碼科技初創策略平台的一項重大發展，鞏固香港作為環球創新及科技的樞紐的地位。Google香港銷售及營運總經理余名德就冀望，透過智慧數碼城市項目及與業界多方面的合作，能進一步幫助香港利用科創動力鞏固其國際金融中心地位。

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責任編輯：嚴浩文