【智能手機】中國信通院：內地1月手機出貨量3302萬部、按年跌近18%　5G手機佔總出貨近8成

▲ 【智能手機】中國信通院：內地1月手機出貨量3302萬部、按年跌近18% 5G手機佔近8成

中國信通院發布1月份內地手機市場運行分析報告，上月內地手機出貨量3302.2萬部，按年下降17.7%，其中5G手機2632.4萬部，按年下降3.5%，佔同期手機出貨量的79.7%。

中國信通院補充，1月智能手機出貨量3236.6萬部，按年下降18.2%，佔同期手機出貨量的98.0%。智能手機上市新機型28 款，按年下降31.7%，佔同期手機上市新機型數量的93.3%。

內地1月上市新機型30款 跌43% 國產手機仍為主流

此外，1月內地市場手機上市新機型30款，按年下降43.4%，其中5G手機15款，按年下降53.1%，佔同期手機上市新機型數量的50.0%。

國產手機品牌一向是內地主流，中國信通院指出，1月國產品牌手機出貨量2565.2萬部，按年下降24.0%，佔同期手機出貨量的77.7%；上市新機型26款，按年下降48.0%，佔同期手機上市新機型數量的86.7%。

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記者：李哲毅