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【山寨風波】茶飲店「鹿角巷」內地現過千間山寨店　真身斥過億打擊假店

商業 11:00 2022/02/18

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鹿角巷自2017年到上海開設首間中國分店，有大量山寨店一直經營。（香港鹿角巷Facebook圖片）

在香港亦有分店的台灣珍珠奶茶店「鹿角巷」，自2017年到上海開設首間中國分店後，因冒牌山寨店太多，已 前後花1億人民幣打假。

【第五波疫情】料疫苗通行證再挫生意　零售協會提出三大訴求　籲商場免底租

【疫苗通行證】執行細節欠清晰　商戶須安排職員提醒顧客？

台灣茶飲店受歡迎，不少地方亦有它們的蹤影。台灣珍珠奶茶店「鹿角巷」在本港亦有分店，不過自2017年到上海開設首間中國分店後，因冒牌山寨店太多，已陸續花1億人民幣打假。

綜合傳媒報道，鹿角巷在2017年初在上海開設大陸市場的第一間分店，於同年9月開始申請註冊餐飲服務類商標。不過，當時已因山寨店林立，致鹿角巷商標遲遲無法成功註冊。

據報道指，假冒情況最誇張的時候，鹿角巷在內地只有114間直營店，但假店則有7,000多間。自鹿角巷成功註冊商標後，便持續打擊山寨店，估算經濟成本已花費1億人民幣左右 （約1.23億港元）。

鹿角巷昨日更於官方微博發布道歉聲明，表示「對商標註冊細則不詳，讓假店鑽了法律空檔，對此向消費者深表歉意。」不過，至今仍有眾多加盟商投訴，被騙開了假店；品牌也不斷遭消費者質疑奶茶口味和品質，客流量越來越少。

【業主優先】房地產商也進軍NFT？　峇里精品屋變抽像畫作

責任編輯：葉泳珊

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