【華為賣產】大眾汽車VW據報數十億歐元洽購華為自動駕駛部門　大眾中國回應：不予置評（第二版）

▲ 大眾汽車傳有意收購華為自動駕駛部門 作價達數十億歐元

據德國媒體報道指，德國最大車廠大眾汽車（Volkswagen，港稱福士汽車、VW）正與華為洽談，擬以數十億歐元收購華為旗下的自動駕駛部門，或擬尋求提升大眾汽車VW在軟件系統方面的能力。對於洽購華為技術消息，大眾中國官方最新回應表示，不予置評。

傳華為與大眾VW成立合資公司，合作研自動駕駛【下一頁】

據德國媒體Manager Magazin報道指，就目前這一交易，VW、華為高層已經談判數月，報道指交易主要涉及VW目前尚未精通的技術系統。

VW行政總裁Herbert Diess本周表示，未來25年自動駕駛將會成為汽車行業中廣泛的應用，因此公司希望尋求新的合作夥伴，以提升VW在軟件設備方面自給自足的能力。

截至2020年底，大眾汽車的母企大眾集團未如最大股東是保時捷控股，合共持有53.3%的投票權，第二大股東為德國聯邦州下薩克森（State of Lower Saxony），投票權為20%。而卡塔爾投資局為大三大股東，持有9.7%的投票權。

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記者：梁安琪