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【自動駕駛】大眾汽車傳有意收購華為自動駕駛部門　作價達數十億歐元

股市 21:42 2022/02/17

分享：

大眾汽車傳有意收購華為自動駕駛部門　作價達數十億歐羅

據德國媒體報道指，大眾汽車（Volkswagen）正在與華為進行洽談，擬以數十億歐元的價格，收購華為旗下的自動駕駛部門，或擬尋求提升大眾汽車在軟件系統方面的能力。

傳華為與大眾成立合資公司，合作研自動駕駛【下一頁】

據德國媒體Manager Magazin報道指，就目前這一交易，大眾以及華為的領導人已經進行了數月的談判。包括大眾汽車目前尚未精通的技術系統。

大眾汽車首席執行官Herbert Diess在昨日表示，他認為未來25年，自動駕駛將會成為汽車行業中廣泛的應用，因此公司希望尋求新的合作夥伴，以提升大眾在軟件設備方面自給自足的能力。大眾汽車暫未就報道作出回應。

截至2020年底，大眾汽車的母企大眾集團的最大股東是保時捷控股，合共持有53.3%的投票權，第二大股東為德國聯邦州下薩克森（State of Lower Saxony），投票權為20%。而卡塔爾投資局為大三大股東，持有9.7%的投票權。

**美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢

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記者：梁安琪

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