【美國加息】聯儲局公布會議記錄 不如預期鷹

聯儲局（Fed）周三（16日）公布1月份議息會議紀錄，紀錄提到如果通脹率沒有像官員預期的那樣下降，聯儲局將以比他們目前預期更快的速度解除寬鬆政策，並暗示可能最快在3月開始加息。但會議沒有明確討論加息幅度，未如市場擔心般「鷹派」。

會議紀錄顯示，官員們一致認為，如果通脹率未如預期般下降，公開市場委員會（FOMC）以比他們目前預期更快的速度取消寬鬆政策將是合適的。面臨通脹高企，是次會議決定暫不提升利率，但強烈暗示最快會在3月加息。

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決策官員表示，按目前的經濟狀況和高通脹，加息步伐應快於2015年開始的那輪緊縮周期，當時是每次加息25個基點。一些分析師認為，這可能代表聯儲局在今年剩餘的每次會議上都會加息。

不過，會議紀錄也強調要「保持靈活」，並沒有透露關於加息幅度或縮表的新線索，除了之前已經傳遞較為激進的轉向，本次會議紀錄幾乎沒有提供任何其他資訊，相比市場預期，是次會議紀錄顯得更為鴿派，3月加息50基點概率大減。

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責任編輯：黃苑筠