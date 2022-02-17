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【新股IPO】內地手術機械人企業和華瑞博擬來港上市 集資2億美元

股樓投資 21:28 2022/02/17

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引述外電報道，內地手術機械人開發商和華瑞博（Hurwa）有意來港上市，計劃集資約2億美元。據指，和華瑞博目前正與中金公司及招銀國際合作，最快今年內完成掛牌，預期估值介乎80億至100億元人民幣。

同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分

和華瑞博在2018年成立，消息指和華瑞博正計劃於上市前進行一輪非公開私人融資，集資約5000萬至8000萬美元。

【內房危機】萬科企業郁亮指內房步「黑鐵時代」 今年要背水一戰 「不買頭等艙機票」

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和華瑞博主要專注在關節手術機器人的開發，其關節手術機器人能夠讓人工關節置換手術變得更加規範化、精準化、高效化和智能化，目前提供包括膝關節、髖關節以及脊柱的手術機器人在內的臨床方案。

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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