  • 16°C
香港時間 : 2022217日 (四) 22:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【住得夢幻？】迪士尼將發展住宅項目　料今年於美國加州動土

環球政經 21:35 2022/02/17

分享：

迪士尼於周三公布，計劃在美國興建多個住宅區，其中第一個項目「Cotino」預計將於今年，在加州蘭喬默拉日（Rancho Mirage）動工，該地址靠近創辦人華特迪士尼（Walt Disney）的故居。

同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

迪士尼發言人向CNN透露，「Cotino」是該企業與與房地產開發商合資「Storyliving by Disney」的第一個項目，將興建1,900個不同類型的住宅單元。

「Cotino」的售價尚未公布，但迪士尼發言人表示，房價將由房屋建築商根據市場情況而定。

Cotino概念圖：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

而除了基本公寓和獨戶住宅外，迪士尼還計劃建立一個向公眾開放的多功能區，包括購物、餐飲、娛樂、酒店和海灘公園。

報道又提到，迪士尼負責表演的員工，將管理物業並為居民策劃節目和不同體驗。當然，所有這一切都是有代價的，居民將支付房主協會費以及自願俱樂部會員費，其價格尚未公布。

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

公園 Disney 概念 經濟 金融 表演 餐飲 加利福尼亞 美國

上一篇文章

【新股IPO】匯通達網絡9878明日掛牌 暗盤升4.9％ 下限定價 一手中籤率約44%

下一篇文章

【新股IPO】內地手術機械人企業和華瑞博擬來港上市 集資2億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講
【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講
【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員　月薪逾1.8萬元　持指定駕照DSE學歷可申請
【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員　月薪逾1.8萬元　持指定駕照DSE學歷可申請
居屋、白居二下周五起接受申請　7新居屋提供8926個單位
居屋、白居二下周五起接受申請　7新居屋提供8926個單位
【疫情消息】英國患者首度發現「Deltacron」 Delta和Omicron結合新變種個案
【疫情消息】英國患者首度發現「Deltacron」 Delta和Omicron結合新變種個案
【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修
【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款