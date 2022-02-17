【住得夢幻？】迪士尼將發展住宅項目　料今年於美國加州動土

迪士尼於周三公布，計劃在美國興建多個住宅區，其中第一個項目「Cotino」預計將於今年，在加州蘭喬默拉日（Rancho Mirage）動工，該地址靠近創辦人華特迪士尼（Walt Disney）的故居。

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迪士尼發言人向CNN透露，「Cotino」是該企業與與房地產開發商合資「Storyliving by Disney」的第一個項目，將興建1,900個不同類型的住宅單元。

「Cotino」的售價尚未公布，但迪士尼發言人表示，房價將由房屋建築商根據市場情況而定。

Cotino概念圖：

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而除了基本公寓和獨戶住宅外，迪士尼還計劃建立一個向公眾開放的多功能區，包括購物、餐飲、娛樂、酒店和海灘公園。

報道又提到，迪士尼負責表演的員工，將管理物業並為居民策劃節目和不同體驗。當然，所有這一切都是有代價的，居民將支付房主協會費以及自願俱樂部會員費，其價格尚未公布。

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