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【NFT】陳恩德發行Pet Paws NFT 售出逾150萬元 推77萬元現金券回贈

理財智慧 21:47 2022/02/17

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由「蟲草大王」、仍志集團創辦人陳恩德，旗下環球寵物世界與阿布札比技術開發商Ammbr合作的Pet Paws NFT，已於2月14日情人節下午3時正式全球發行，截至星期三（16日）晚已售出等值逾150萬港元的NFT，紅寶石級別的兔仔更於歐美市場以15ETH成交，折合約36萬元。

同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

其中已鑄造的帕拉伊巴碧壐級別的雀仔，兔仔均已售罄。根據第二交易平台Opensea資料，有約80個NFT擁有者於平台交易，其中屬帕拉伊巴碧壐級別的雀仔成交價高見4ETH及5.1ETH，折合約10.1萬港元及約13萬港元，較發行價2.5ETH高六成至逾一倍。 

而為慶祝旗下寵物美妝 Petagroomia今日（17日）開幕，特意推出為期一個月香港區限定優惠，凡於寵物藥妝網站以信用卡購買Pet Paws NFT，可享寵物藥妝及寵物美妝現金券回贈，即購買石榴石級別的NFT（價值99美元／775港元）可享800元現金券。 

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會員級別 可揀選的動物圖案 美元 可享寵物美妝折扣 現金券
Diamond 鑽石 馬 / 變色龍 / 倉鼠 / 兔 /魚 / 雀 / 貓 / 狗 (8選1) US$99,000 5折 HKD $770,000（5年限期）
Ruby 紅寶石 變色龍／倉鼠／兔／魚／雀／貓／狗 (7選1) US$45,000 6折 HKD $350,000（5年限期）
Emerald 翡翠 倉鼠／兔／魚／雀／貓／狗 (6選1) US$20,000 7折 HKD $150,000（3年限期）
Paraiba 帕拉伊巴碧璽 兔／魚／雀／貓／狗 (5選1) US$7,500 75折 HKD $58,000（3年限期）
Sapphire 藍寶石 魚／雀／貓／狗 (4選1) US$1,500 8折 HKD $10,000（1年限期）
Aquamarine 海藍寶石 貓／狗 (2選1) US$500 85折 HKD $4,000（1年限期）
Garnet 石榴石 Pet Paws 圖案 US$99 9折 HKD $800（1年限期）

 

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

 

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責任編輯：羅浩濂

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