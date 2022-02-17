【NFT】陳恩德發行Pet Paws NFT 售出逾150萬元 推77萬元現金券回贈

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【虛擬資產】紐約證券交易所申請商標 擬建立加密貨幣和NFT交易平台
由「蟲草大王」、仍志集團創辦人陳恩德，旗下環球寵物世界與阿布札比技術開發商Ammbr合作的Pet Paws NFT，已於2月14日情人節下午3時正式全球發行，截至星期三（16日）晚已售出等值逾150萬港元的NFT，紅寶石級別的兔仔更於歐美市場以15ETH成交，折合約36萬元。
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其中已鑄造的帕拉伊巴碧壐級別的雀仔，兔仔均已售罄。根據第二交易平台Opensea資料，有約80個NFT擁有者於平台交易，其中屬帕拉伊巴碧壐級別的雀仔成交價高見4ETH及5.1ETH，折合約10.1萬港元及約13萬港元，較發行價2.5ETH高六成至逾一倍。
而為慶祝旗下寵物美妝 Petagroomia今日（17日）開幕，特意推出為期一個月香港區限定優惠，凡於寵物藥妝網站以信用卡購買Pet Paws NFT，可享寵物藥妝及寵物美妝現金券回贈，即購買石榴石級別的NFT（價值99美元／775港元）可享800元現金券。
|會員級別
|可揀選的動物圖案
|美元
|可享寵物美妝折扣
|現金券
|Diamond 鑽石
|馬 / 變色龍 / 倉鼠 / 兔 /魚 / 雀 / 貓 / 狗 (8選1)
|US$99,000
|5折
|HKD $770,000（5年限期）
|Ruby 紅寶石
|變色龍／倉鼠／兔／魚／雀／貓／狗 (7選1)
|US$45,000
|6折
|HKD $350,000（5年限期）
|Emerald 翡翠
|倉鼠／兔／魚／雀／貓／狗 (6選1)
|US$20,000
|7折
|HKD $150,000（3年限期）
|Paraiba 帕拉伊巴碧璽
|兔／魚／雀／貓／狗 (5選1)
|US$7,500
|75折
|HKD $58,000（3年限期）
|Sapphire 藍寶石
|魚／雀／貓／狗 (4選1)
|US$1,500
|8折
|HKD $10,000（1年限期）
|Aquamarine 海藍寶石
|貓／狗 (2選1)
|US$500
|85折
|HKD $4,000（1年限期）
|Garnet 石榴石
|Pet Paws 圖案
|US$99
|9折
|HKD $800（1年限期）
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責任編輯：羅浩濂