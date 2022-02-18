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【美股焦點】沃爾瑪Walmart第四季業績勝預期　啟動100億美元回購、股價逆市大升4%

股市 10:09 2022/02/18

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【美股焦點】沃爾瑪Walmart第四季業績勝預期　啟動100億美元回購、盤前彈約3%

美國零售龍頭沃爾瑪（Walmart）（美：WMT）公佈截至1月底的第4財季業績，期內收入1528.7 億美元，好過預期的1515.3 億美元，而去年同期則為1520.8億元；經調整每股收益1.53美元，好過預期的1.51美元。沃爾瑪計劃將每股股息提高1美分至每股56美分，並將在2023 財年回購100億美元股份。

沃爾瑪早段曾彈3.3%，最後逆市大升4%，報138.88美元。

首席財務官Brett Biggs表示，隨著通脹推高肉類和其他食品的成本，正在密切關注關鍵商品的定價。 Biggs提到，上季供應鏈成本較計劃高出4億美元，隨著新冠變種病毒omicron疫情達到頂峰，涉及新冠疫情的休假成本會較預期高出3億美元。

沃爾瑪上季美國的同店銷售額增長 5.6%，美國的電子商務銷售額按年增長了 1%，即兩年增長 70%。沃爾瑪旗下的山姆會員商店（Sam's Club）同店銷售額按年增10.4%，較兩年前增21.2%，而會員收入增長了 9.1%。

**美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢

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【Delta變種毒】Walmart：要求美國員工須接種疫苗及戴口罩　預防Delta變種蔓延

記者：李哲毅

美股 沃爾瑪（Walmart，美：WMT） WalMart 零售 美國 同店銷售 回購
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