【維珍銀河】太空旅遊名額1,000個 90分鐘旅程定價45萬美元

太空旅遊公司維珍銀河（美：SPCE）宣布由本月16日起，在維珍銀河網站向公眾開放售賣90分鐘的太空旅遊機票，票價由45萬美元起（約351萬港元），參加者需要預先繳付15萬美元（約117萬港元）的訂金，並在起飛前全額支付費用。

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維珍銀河的太空飛機，將會由美國新墨西哥州的美國航天港（Spaceport America）發射。參加的太空人將會先參與數天的太空飛行準備活動，而在太空飛行期間，太空人將能體驗90分鐘的旅程，包括標誌性的空中發射，並以3馬赫加速升空。當太空飛機翻轉時，太空人將能享受數分鐘的失重狀態，並能從太空飛機的17個窗戶欣賞壯麗的地球景色。

維珍銀河行政總裁Michael Colglazier在聲明中表示：「我們在今年稍後開始商業服務時，計劃讓首批1,000名客戶登機，這將為我們開始定期營運和擴展機隊，提供極其強大的基礎。」

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維珍銀河數年前曾首度售賣過一輪機票，當時約600人以20萬至25萬美元進行預訂，然而《紐約客》雜誌及後揭露創辦人布蘭森上太空時，駕駛艙內的警告燈號已經熄滅，太空飛機更曾經飛到指定空域外，令美國聯邦航空總署（FAA）下令全部航班停飛以作審查。

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責任編輯：嚴浩文