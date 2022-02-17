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數碼港與Google支援初創及金融科技　「初創與金融科技燃亮計劃」起動

商業 20:20 2022/02/17

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數碼港與Google香港宣布推出「初創與金融科技燃亮計劃」，支援數碼港社群企業及初創公司免費運用Google雲端技術。（資料圖片）

數碼港與Google香港宣布推出「初創與金融科技燃亮計劃」，面向數碼港社群企業及初創公司，提供多種Google 服務平台的使用優惠，以及數碼技能培訓及技術支援。

【疫市營商】香港寬頻供IT配套解人手荒　網購平台料4月推「動態買餸」直播

「初創與金融科技燃亮計劃」為企業提供多種Google服務的使用權及優惠，包括：Google Cloud 高性能運算使用額、Google地圖平台API和地理空間數據、 參考 Google Play 的案例設計流動應用程式、利用Google數碼營銷平台進行全球業務擴展及推廣等。數碼港社群所有企業及及初創公司均獲 2,000 美元的 Google Cloud 使用額，符合指定營運、融資及海外拓展要求的公司可額外獲得 100,000 至 500,000 美元使用額。

初創FinTech有額外支援

數碼港現時有近 400 家金融科技初創公司和企業，該計劃另特別為數碼港的金融科技公司提供額外培訓及技術支援。而具備創新意念全球擴展計劃及符合資格的金融科技公司，更可獲得市場策略及融資支援，亦可加入 Google全球金融科技社群或參與社群內初創創辦人活動。數碼港社群企業及初創公司即日起可瀏覽「初創與金融科技燃亮計劃」網頁，了解更多計劃詳情及提交【申請】

【申請按此】

數碼港行政總裁任景信表示，合作將加強數碼港作為培育及支持數碼科技初創策略平台的重大發展，鞏固香港作為環球創新及科技的樞紐的地位。Google香港銷售及營運總經理余名德冀望，透過智慧數碼城市項目及與業界多方面的合作，能進一步幫助香港利用科創動力鞏固其國際金融中心地位。

【香港出口】港12月出口貨量按年升14.2%　　印度、台灣及美國按年升雙位數

責任編輯:王浩賢

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