  • 16°C
香港時間 : 2022217日 (四) 22:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬資產】紐約證券交易所申請商標　擬建立加密貨幣和NFT交易平台

環球政經 22:02 2022/02/17

分享：

據《路透》報道，紐約證券交易所（New York Stock Exchange）已提交申請，將「NYSE」一詞註冊於NFT（不可替代代幣）市場使用，向建立加密貨幣和NFT網上交易所邁進一步。

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

如果紐約證券交易所如市場預期，推出新交易平台，將會與SuperRare、Rarible 和NFT市場巨頭 OpenSea競爭，後者在最新一輪融資後估值達133億美元。

【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員 月薪逾1.8萬元 持指定駕照DSE學歷可申請【見下頁

    點擊圖片放大
    +14
    +13

然而，紐約證券交易所發言人表示，她們暫未有推出加密貨幣或NFT交易的計劃。發言人補充稱：「會定期考慮新產品及其對我們商標的影響，並相應地保護自己的知識產權。」

據市場調查機構Chainalysis報告，2021年NFT市場規模已經至少達到269億美元。

同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 NFT 知識產權 經濟 金融 知識產權

上一篇文章

【零售綠債】中信推零售綠色債券 提供「七免」優惠

下一篇文章

【NFT】陳恩德發行Pet Paws NFT 售出逾150萬元 推77萬元現金券回贈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講
【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講
【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員　月薪逾1.8萬元　持指定駕照DSE學歷可申請
【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員　月薪逾1.8萬元　持指定駕照DSE學歷可申請
居屋、白居二下周五起接受申請　7新居屋提供8926個單位
居屋、白居二下周五起接受申請　7新居屋提供8926個單位
【疫情消息】英國患者首度發現「Deltacron」 Delta和Omicron結合新變種個案
【疫情消息】英國患者首度發現「Deltacron」 Delta和Omicron結合新變種個案
【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修
【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款