【虛擬資產】紐約證券交易所申請商標　擬建立加密貨幣和NFT交易平台

據《路透》報道，紐約證券交易所（New York Stock Exchange）已提交申請，將「NYSE」一詞註冊於NFT（不可替代代幣）市場使用，向建立加密貨幣和NFT網上交易所邁進一步。

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如果紐約證券交易所如市場預期，推出新交易平台，將會與SuperRare、Rarible 和NFT市場巨頭 OpenSea競爭，後者在最新一輪融資後估值達133億美元。

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然而，紐約證券交易所發言人表示，她們暫未有推出加密貨幣或NFT交易的計劃。發言人補充稱：「會定期考慮新產品及其對我們商標的影響，並相應地保護自己的知識產權。」

據市場調查機構Chainalysis報告，2021年NFT市場規模已經至少達到269億美元。

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