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【清酒新世界@iM網欄】R CLASS 三千櫻．三

名人薈萃 09:01 2022/02/19

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終於到了介紹三千櫻的清酒的時候了，搬遷前他們是有很多不同款式及種類的清酒，如五百萬石、渡船、愛山、九頭竜……移居到北海道後，由於主要是宣傳北海道的新世界為主，所以採用的酒米都會以當地的來研發，我認為他們是非常有潛質的，我也非常期待他們在不久將來會採用更多不同的酒米來釀造清酒！

大部份以前所釀造的清酒款式，直到現在應該都不會再釀造了，其中有一些酒米還是會用的，就是利用東川町所種植的酒米來釀造清酒。他們現在的「R」酒已改名成「R CLASS 純米」，這是一款擁有橙色標籤和65%精米步合的純米酒，而以前的「地酒」就改成「R CLASS普通酒」，酒標上也改為綠色，跟R的精米步合一樣；這兩款清酒都是高性價比為主，是燗酒推薦之選！

今天要介紹的就是他們搬遷前後都那麼有名的愛山 ，不過現在只開發了兩款清酒，一款是擁有紅色酒標的純米酒，另外一款則是帶有紅色花紋的純米大吟釀，分別是60%和40%精米步合。對三千櫻酒造來說，愛山米由中津川時代開始到現在都是最珍貴的酒米。這款清酒能夠體現出華麗的感覺，並且帶有濃郁的米香，這款清酒也被評價為「最好的三千櫻」，這同樣成為了東川愛山的新境界。不過老實說真的很期待他們會推出跟之前差不多的，比如愛山還沒有袋吊無過濾生原酒，據說中田英壽特別喜愛這一款酒；還有的就是擁有80%精米步合，感覺還是挺吸引的！

    點擊圖片放大

三千櫻酒造株式会社

地址：北海道上川郡東川町西2号北23番地

電話：0166-82-6631

官網：https://michizakura.jp/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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