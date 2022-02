【清酒新世界@iM網欄】R CLASS 三千櫻．三

終於到了介紹三千櫻的清酒的時候了,搬遷前他們是有很多不同款式及種類的清酒,如五百萬石、渡船、愛山、九頭竜……移居到北海道後,由於主要是宣傳北海道的新世界為主,所以採用的酒米都會以當地的來研發,我認為他們是非常有潛質的,我也非常期待他們在不久將來會採用更多不同的酒米來釀造清酒!

大部份以前所釀造的清酒款式,直到現在應該都不會再釀造了,其中有一些酒米還是會用的,就是利用東川町所種植的酒米來釀造清酒。他們現在的「R」酒已改名成「R CLASS 純米」,這是一款擁有橙色標籤和65%精米步合的純米酒,而以前的「地酒」就改成「R CLASS普通酒」,酒標上也改為綠色,跟R的精米步合一樣;這兩款清酒都是高性價比為主,是燗酒推薦之選!

今天要介紹的就是他們搬遷前後都那麼有名的愛山 ,不過現在只開發了兩款清酒,一款是擁有紅色酒標的純米酒,另外一款則是帶有紅色花紋的純米大吟釀,分別是60%和40%精米步合。對三千櫻酒造來說,愛山米由中津川時代開始到現在都是最珍貴的酒米。這款清酒能夠體現出華麗的感覺,並且帶有濃郁的米香,這款清酒也被評價為「最好的三千櫻」,這同樣成為了東川愛山的新境界。不過老實說真的很期待他們會推出跟之前差不多的,比如愛山還沒有袋吊無過濾生原酒,據說中田英壽特別喜愛這一款酒;還有的就是擁有80%精米步合,感覺還是挺吸引的!

▼ 點擊圖片放大

三千櫻酒造株式会社

地址:北海道上川郡東川町西2号北23番地

電話:0166-82-6631

官網:https://michizakura.jp/

作者 _Chris Wong (汪廷謙)簡介: 熱愛清酒的藝術家,喜研究清酒文化和歷史,亦是實踐體驗的一位唎酒師,希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界 @Chris Wong (汪廷謙)的文章請 按此

欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!