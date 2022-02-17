【虛擬實景】成都文物考古研究院推VR數據庫 重現83處四川漢地元明朝古建築

據新華社報道，四川成都文物考古研究院發布四川古建築調查成果，採錄上傳83處古建築虛擬實景（VR）資料，形成四川元明兩朝建築專題數據庫。

【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

在四川省文物局安排指導下，成都文物考古研究院古建中心，以系統及科學方法，調查川內百多座古建築，上傳其中83處VR資料。公眾掃描二維碼，可對83處古建築全方位觀察和欣賞。

四川古建中心主任余書敏表示，將有助更準確判斷古建築的年代，除了作為遊覽平台外，也可為學術研究提供實物史料依據。

【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩