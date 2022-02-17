迪士尼宣布「DISNEY IN CONCERT: A Magical Celebration 2022」將於今年4月回歸，演唱會由香港著名指揮家馮嘉興率領「HKSW交響樂團」演出，於於4月30日及5月1日在九龍灣國際展貿中心（Emax）一連演出4場。

香港站演唱會將以迪士尼歷來最受歡迎的動畫，包括《冰雪奇緣》、《阿拉丁》、《美女與野獸》、《魔髮奇緣》、《小美人魚》及《花木蘭》，結合原版動畫電影畫面和音樂，同步為觀眾呈現出一場豐富的音樂盛宴。

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迪士尼音樂會「DISNEY IN CONCERT: A Magical Celebration 2022」於4月30日及5月1日，共演出4場，每日2場，開演時間分別是15:00及19:30，每節110分鐘（連15分鐘中場休息時間）。

音樂會門票分為$580、$480、$380及$280。由即日起至2022年4月26日，在 「01空間」 網上購票可享免手續費優惠及可獲較前坐位。門票數量有限（按此連結），售完即止。

活動詳情： 迪士尼音樂會「DISNEY IN CONCERT: A Magical Celebration 2022」 日期：2022年4月30日及5月1日 時間：15:00／19:30（各2場） 票價：$580／$480／$380／$280

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責任編輯：龍紀瑩