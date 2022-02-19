【機迷熱話】Wordle紅到有日本麻將版本！　英文字母變身成筒子、索子

▲ 有日本設計師研發出日本麻將版Wordle「Mahjong Handle」，將原來的26個字母換成了萬子、索子、筒子以及番子，將猜字變成估牌食糊的遊戲。（網站截圖）

Wordle近日風靡全球，不但延伸了中文版、廣東話版版本，更有日本設計師，研發出日本麻將版Wordle「Mahjong Handle」，將原來的26個字母換成了萬子、索子、筒子以及番子，將猜字變成估牌食糊的遊戲。

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Mahjong Handle需要玩家要同時猜出14隻牌外，還要求玩家排好順序。玩家可以在筒、索、萬、番子中隨意選擇，在確認選擇後，牌中顯示藍色位置正確，橙色代表花色正確。但花色、位置不正確，則出現灰色。玩家總共有6次機會，假如無法猜中，遊戲會公開最終答案。

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與Wordle一樣，玩家每日只能挑戰一局，完成後亦提供「Share」功能，讓玩家可以將牌局分享到社交平台。

這款日本麻雀版Wordle是由日本設計師開發，所以套用了日本麻雀的規則，與廣東麻雀不同。在日本麻將中若要叫糊，必須符合「役種」或滿足一種以上「役種」條件才可。至於役種表，用家也可【請按此】尋找答案。

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責任編輯：黃顯晴

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