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【NFT】首項獲官方承認藝術品 與五項慈善NFT系列 將由NASA協力送上月球

理財智慧 14:30 2022/02/17

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杜拜專業太空藝術策展的先驅公司Selenian，與商業太空公司 Astrobotic合作，計劃於2022年由NASA商業月球運載服務（Commercial Lunar Payload Services，CLPS）提供協助，共同將世界上第一個藝術品和五個慈善NFT系列送上月球，更成為歷史上第一個官方承認的藝術項目。

由英國當代藝術家薩沙（Sacha Jafri） 創作，名為「We Rise Together – with the Light of the Moon」的第一件官方藝術作品，將於下周的新聞發佈會上向全世界展示。薩沙的藝術品將以航空級鋁金板作為他的工具，以確保藝術作品能夠完全適應月球環境條件，並能於月球上永久保存。

【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

與此同時，5項NFT慈善系列亦將同步發佈。原創作品乘月而息，並將能量散發回地球。5項NFT系列的推出旨在紀念該任務的每個階段，從火箭發射進入平流層、經歷地球環行、利用月球進行引力助推、著陸於月球，並最終成為月球上永恒的藝術遺產。

此外，作品中包含的飛向月球的 88顆獨特的心的繪畫部分，將作為薩沙的「Moonheart NFT」向世界發佈。薩沙的作品「We Rise Together – with the Light of the Moon」將與NASA科學有效載荷及其他儀器和技術一同放置。

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責任編輯：龍紀瑩

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