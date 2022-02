【NFT】首項獲官方承認藝術品 與五項慈善NFT系列 將由NASA協力送上月球

杜拜專業太空藝術策展的先驅公司Selenian,與商業太空公司 Astrobotic合作,計劃於2022年由NASA商業月球運載服務(Commercial Lunar Payload Services,CLPS)提供協助,共同將世界上第一個藝術品和五個慈善NFT系列送上月球,更成為歷史上第一個官方承認的藝術項目。

由英國當代藝術家薩沙(Sacha Jafri) 創作,名為「We Rise Together – with the Light of the Moon」的第一件官方藝術作品,將於下周的新聞發佈會上向全世界展示。薩沙的藝術品將以航空級鋁金板作為他的工具,以確保藝術作品能夠完全適應月球環境條件,並能於月球上永久保存。

與此同時,5項NFT慈善系列亦將同步發佈。原創作品乘月而息,並將能量散發回地球。5項NFT系列的推出旨在紀念該任務的每個階段,從火箭發射進入平流層、經歷地球環行、利用月球進行引力助推、著陸於月球,並最終成為月球上永恒的藝術遺產。

此外,作品中包含的飛向月球的 88顆獨特的心的繪畫部分,將作為薩沙的「Moonheart NFT」向世界發佈。薩沙的作品「We Rise Together – with the Light of the Moon」將與NASA科學有效載荷及其他儀器和技術一同放置。

責任編輯:龍紀瑩