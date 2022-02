【宏觀術數@iM網欄】術數看二月星運 觀音借庫渡難關

壬寅正月才走到一半,疫情反覆來勢兇兇已破2千大關,專家揚言感染個案有可能於3月到達高峰每天過萬宗,對於香港彈丸之地來說恐怕不易應付,惟願藉努力抗疫共渡時艱,不然就如網民戲言「Home即是sick」,甚至自謔的「留長鼻毛避疫」「避無(鼻毛)可避」也不是夢。過往曾解釋過正月武曲雙化忌,各行業收入中斷,甚至壯士斷臂求生慘況,不如積極看術數玄機以求對應之道。

正、二月水木旺盛

先從個人層面,以干支五行計算,正月是壬寅年壬寅月,二月份(3月5日後)為癸卯月,兩個月份都是天干屬水,地支屬木的月份,水木旺盛,氣運對忌木喜水、火朋友特別為不利,其中寅月尚且為火長生的地支,內藏(甲丙戉)丙火之根,只是難以發揮作用而已。二月癸卯便是純水和木,承接今月便到為明顯。其實這兩個月「小象」可以讓我們稍稍窺視一下未來兩、三年的走勢,因為這幾年的流年正是壬寅(2022)、癸卯(2023),然後甲辰(2024)年的順序,當中不同之處在於流月始終會受流年大環境氛圍所支配,2024甲辰年甲干透出,且玄空飛星正式進入九運,會不不同外,今明兩年個人運程多少可能會和這兩個月份有些類同,大家可以默識揣摩一下,不用人推算也能略知一二。

宏觀大局中尋找機遇

再看宏觀經濟大局,承接著正月武曲化忌中斷剛決的不利,二月份四化星是貪狼化忌,為被奪和競爭失利的象。不過同時破軍星化祿,星情是意料以外成功和偏財性質,並且貪狼和流年的武曲化忌於星盤中也多會合或相互影響,性質變成「東作西成」,即有心計劃的事情未心成功,無心插柳卻往往成蔭,凡事每每事出兩歧,有失者必另方面有得,故此應對之策略會是「開雙瓣」,一正一副,又或職業上想想兼職、自由業、雙線發展或甚至進修興趣科目,投資方面也就是不要把所在蛋放在一在籃子的傳統智慧,都易產生吉應,以人事配合天運作催吉。

天星盤中正值金星和火星相會於香港經濟宮,為不利星象。2月19日雨水節太陽過宮雙魚座至春分一段時間,頭幾天月亮沖激海王星並和月孛星構成三刑,恐市場稍多波動。以天象來說,這段時間有幾個可留意的日子,分別為3月5日太陽會合木星和3月13日太陽會合海王星,對個別人仕,特別是雙魚座或生肖屬豬朋友都會帶來一些幸運機遇,個別市場也稍為利好。3月5日也正好驚蟄節癸卯月的開始,但也可留意2月底的幾天金火相會的不良組合再加上冥王星,特別對通訊、網絡、航空和傳播媒體等行業不利的。

▲ 紅磡觀音廟

觀音借庫日吉時

從個人到宏觀大局以外,不少朋友都會趁正月二十六日(西曆2月26日)觀音借庫日,酬神祭祀之餘,祈求神明賜福。宗教和傳統文化,相信各人自有扶擇,想特別提及者為今年觀音借庫日恰巧也是玄空吉日,也許上蒼總給善良民眾改運機緣。當日最佳為酉時至戌時(下午5時40分至晚上9時半),如果剛好WFH 的信眾不妨承考一下。另外早上辰時也是玄空吉時,不過正逢日破時,較宜破舊立新並過程會稍有波折,懂得使用為佳。

▲ 雨過天自晴

作者 _ 區日謙簡介:

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等,分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等,以期掌握先機 , 運籌帷幄,決勝於千里以外。

