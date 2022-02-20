【宏觀術數@iM網欄】術數看二月星運 觀音借庫渡難關

壬寅正月才走到一半，疫情反覆來勢兇兇已破2千大關，專家揚言感染個案有可能於3月到達高峰每天過萬宗，對於香港彈丸之地來說恐怕不易應付，惟願藉努力抗疫共渡時艱，不然就如網民戲言「Home即是sick」，甚至自謔的「留長鼻毛避疫」「避無（鼻毛）可避」也不是夢。過往曾解釋過正月武曲雙化忌，各行業收入中斷，甚至壯士斷臂求生慘況，不如積極看術數玄機以求對應之道。

正、二月水木旺盛

先從個人層面，以干支五行計算，正月是壬寅年壬寅月，二月份（3月5日後）為癸卯月，兩個月份都是天干屬水，地支屬木的月份，水木旺盛，氣運對忌木喜水、火朋友特別為不利，其中寅月尚且為火長生的地支，內藏（甲丙戉）丙火之根，只是難以發揮作用而已。二月癸卯便是純水和木，承接今月便到為明顯。其實這兩個月「小象」可以讓我們稍稍窺視一下未來兩、三年的走勢，因為這幾年的流年正是壬寅（2022）、癸卯（2023），然後甲辰（2024）年的順序，當中不同之處在於流月始終會受流年大環境氛圍所支配，2024甲辰年甲干透出，且玄空飛星正式進入九運，會不不同外，今明兩年個人運程多少可能會和這兩個月份有些類同，大家可以默識揣摩一下，不用人推算也能略知一二。

宏觀大局中尋找機遇

再看宏觀經濟大局，承接著正月武曲化忌中斷剛決的不利，二月份四化星是貪狼化忌，為被奪和競爭失利的象。不過同時破軍星化祿，星情是意料以外成功和偏財性質，並且貪狼和流年的武曲化忌於星盤中也多會合或相互影響，性質變成「東作西成」，即有心計劃的事情未心成功，無心插柳卻往往成蔭，凡事每每事出兩歧，有失者必另方面有得，故此應對之策略會是「開雙瓣」，一正一副，又或職業上想想兼職、自由業、雙線發展或甚至進修興趣科目，投資方面也就是不要把所在蛋放在一在籃子的傳統智慧，都易產生吉應，以人事配合天運作催吉。

天星盤中正值金星和火星相會於香港經濟宮，為不利星象。2月19日雨水節太陽過宮雙魚座至春分一段時間，頭幾天月亮沖激海王星並和月孛星構成三刑，恐市場稍多波動。以天象來說，這段時間有幾個可留意的日子，分別為3月5日太陽會合木星和3月13日太陽會合海王星，對個別人仕，特別是雙魚座或生肖屬豬朋友都會帶來一些幸運機遇，個別市場也稍為利好。3月5日也正好驚蟄節癸卯月的開始，但也可留意2月底的幾天金火相會的不良組合再加上冥王星，特別對通訊、網絡、航空和傳播媒體等行業不利的。

▲ 紅磡觀音廟

觀音借庫日吉時

從個人到宏觀大局以外，不少朋友都會趁正月二十六日（西曆2月26日）觀音借庫日，酬神祭祀之餘，祈求神明賜福。宗教和傳統文化，相信各人自有扶擇，想特別提及者為今年觀音借庫日恰巧也是玄空吉日，也許上蒼總給善良民眾改運機緣。當日最佳為酉時至戌時（下午5時40分至晚上9時半），如果剛好WFH 的信眾不妨承考一下。另外早上辰時也是玄空吉時，不過正逢日破時，較宜破舊立新並過程會稍有波折，懂得使用為佳。

▲ 雨過天自晴

作者 _ 區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機 , 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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