【疫苗通行證】執行細節欠清晰　商戶須安排職員提醒顧客？

▲ 現時疫苗通行證的執行方式仍存有很多不清晰的地方。（資料圖片）

疫苗通行證將於本月24日生效，市民須掃描安心出行應用程式及最少接種一劑新冠疫苗。香港零售管理協會最新調查顯示，受訪會員普遍預計疫苗通行證將進一步令零售業受挫。

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該調查反映，近7成企業料商場店舖的人流及生意至少下跌一半。近8成則認為街舖的人流及生意同樣下跌，但相信跌幅將較商場小。

電腦店天龍星科技負責人人陳先生表示，對屆時的生意不太樂觀，但目前尚無法估計實際影響。綠悠悠有機產品董事謝慶立亦稱，料生意額將再度下跌，冀政府考慮加大補貼金額。

除了零售市道受累外，安排亦令商戶增添營運成本。零售協會執委會成員、百佳超級市場董事總經理任良安指，現時疫苗通行證的執行方式仍存有很多不清晰的地方，「例如市民先進商場，再進店舖，是否需分兩次做？」當顧客離開店舖，再逛商場時，又該如何檢查、由誰檢查。

他續指，雖然政府指疫苗通行證是依「被動檢查」方式進行，但當局亦要求零售商安排職員提醒顧客。若大型商場及店舖或有數個門口，人手安排仍有待商榷，該會目前亦正尋求與有關部門溝通。

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記者：葉泳珊、李智美、王浩賢