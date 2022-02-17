【大行點睇】瑞銀升三大中資電訊股目標價　首選中電信

瑞銀發表研究報告指，年底促銷底導致內地電訊商服務收入增長放緩，去年第四季服務收入預期增長5.9%，對比第三季增幅為7.2%；移動服務收入預料增長1.8%，亦低於第三季的3%。

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瑞銀將中國電信繼續列為首選，認為隨著基本面進一步改善，電訊商將有更大的靈活性來提高股東回報，中電信目標價由4元提升至4.4元，中移動目標價由60元提升至75元，評級同為「買入」；聯通目標價亦由4元提升至4.4元，評級維持「中性」。

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