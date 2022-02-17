【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】62歲潮流達人葛行輝憑堅持和決心 冀繼續跑出BQ及三年內完走UTMB

葛行輝，人稱店長，因在本地潮流服裝品牌擔任店長十多年，是軟硬天師葛民輝的哥哥。以前的店長，煙不離手，與運動沾不上半點關係， 2008 年因為決心戒煙，覺得可以多了時間做運動，於是開始游水跑步，當年 9 月才開始跑第一步，兩個月後參加十公里賽，再過多兩個月參加半馬，到了翌年 6 月，以四小時多跑完人生第一個馬拉松， 2010 年 7 月，更以 3 小時 30 分完成澳洲黃金海岸馬拉松賽事，得到波士頓馬拉松參賽資格（ BQ ），當年店長 50 歲（當時 50-54 歲 BQ 為 3 小時 35 分）。

▲ 葛行輝擔任店長十多年，店內售賣本地設計的潮流服飾。

回想起跑步的初心，店長表示不斷比賽，才有動力去推動自己繼續努力，就像在白兔面前不斷放紅蘿蔔一樣，而一個一個比賽接著就會令肌肉有所記憶，狀態得以保持。當年店長平均三至四個月跑一場比賽，又指一直並非以個人最佳時間（PB）為個人目標，而是覺得踏入50歲後，如果不保持練習，自己的跑步水平會下跌，所以訂下目標，就是每年都要跑到BQ (BQ會隨年齡增加而略為寬鬆，以2022年波士頓馬拉松為例，男士45-49歲的 BQ為3小時20分；50-54歲的 BQ為3小時25分；55-59歲及60-64歲的 BQ分別為3小時35分及3小時50分)‵

店長指當年沒有參加跑步班，只是去書店看一些外國跑步書的中譯本，跟著一些跑步訓練課表跑，並堅持平均每個星期跑不少於80公里，每個星期最少要有一次長課。亦因為看有關書本，認識海外馬拉松，為店長展開海外馬拉松之路。

▲ 店長不斷透過跑不同的比賽去訓練自己，成績自然突飛猛進。

店長第一個海外馬是吉隆坡馬拉松，接著北京馬拉松已能少於4小時完成。說到2010年黃金海岸馬拉松，他笑說當年跑錶未興起，只用箱頭筆在自己手背上寫上馬拉松分段時間，若完賽時間是3小時40分及3小時45分，每5公里的分段是如何這樣。由於當地氣候好、濕度低，是一個極適合做PB的天氣，所以一直以5分鐘一公里的配速去跑，去到35公里才有點辛苦，到衝線仍不知自己破了PB。

▲ 踏上跑步之路不足一年，店長就已經走去參加吉隆坡馬拉松全馬賽事，並獲不俗成績。

不少跑友跑海外馬都會追求六大馬拉松，店長初初也沒有特別追求，但當東京馬拉松在2013年成為六大馬之一後，大會特別設計冬甩形狀的獎牌予完成六大馬的跑手，隨即燃起店長完成六大馬的決心，但在他追求六大馬之路亦遇上不少障礙及重大事件。2012年紐約馬因颱風取消，但因自己腳傷而沒有出發；2013年波士頓馬拉松遇上炸彈襲擊，幸早完賽離開現場。2014年，自己跑步心態亦有變，突然不是太特別期待跑海外馬，想起初初跑步很期待鳴槍的過程，逐漸感覺變了，變成「為何要等？」，甚至跑步時想「唉，又要跑42公里了！」，所以停了一年無跑全馬。到2017及2018年，才完成最後兩馬—倫敦及芝加哥賽事。

▲ 店長每年馬拉松都會以BQ為目標，圖為他2013年參加波士頓馬拉松賽事。

▲ 完成2018年芝加哥馬拉松後，店長興奮拿著六大馬及芝馬完賽獎牌。

亦在2014年，店長因身邊的跑步朋友而踏上跑山之路，亦在當年才知道香港山徑在全球排名前列，不少國際跑山高手都特別來香港跑山賽，香港是越野賽的先驅。店長指初初行兩至三個小時感覺不錯，但由於不是太認得山路，又不想每次都帶地圖，而最佳方法就是報名參加山賽，因為有大會指示就不會迷路，又有食物支援，所以這幾年店長參加不少山賽，走遍港九新界大小山徑。

本地山賽自然少不了香港100、由西貢至大帽山的100公里賽事，店長第一次參與時原本目標是24小時內完成，但遇上2016年雪災，幸好到鉛礦坳時被大會工作人員終止他上山，否則將會被困山頂上。到第二年參與時亦遇上趣事，就是原先放在比賽中間點水浪窩的背包比人取了，所以由中段開始就沒有自備的能量啫喱等物資補給，只能靠大會在checkpoint提供的可樂支撐，最終只能以25多小時完成，未能得到24小時內完成的銅人紀念品。

海外賽方面，店長指有次見到UTMF（環富士山越野賽）的比賽相片很靚，2016年UTMF就成為店長第一個報名的海外山賽，而他報了當中的72公里組別，當年他覺得自己沒有本事挑戰100英里組別，因為需時甚久，亦要家人支持才能成事。然而當年因為豪雨，行了20多公里賽事就需要腰斬，誰知第二天卻晴空萬里。

▲ 店長2016年首次跑海外山賽UTMF，但賽事因惡劣天氣而中途腰斬。

2017年因品牌贊助，店長有機會參與舉世知名的環白朗峰越野賽賽事，當年參加100公里的CCC組別並順利完成，故翌年膽粗粗挑戰170公里的UTMB組別，但當時在路上始終擔心三星期後的芝加哥馬拉松賽事，怕自己會拉傷，覺得自己不夠決心，所以去到110公里、當大會覺得他不夠時間到下一個checkpoint時退出比賽。

▲ 2018年店長參加UTMB 170公里賽事，但因未夠決心而未能完成。

至於店長未來的目標，就是希望能夠繼續在馬拉松跑出BQ時間、兩三年內能夠再參加UTMB並完成賽事，以及24小時甚至20小時內完成香港100。他認為跑山最重要是有決心，就能夠完成賽事，相信很多中途退賽的參賽者都是因為決心不足，店長決心的緣由很簡單，就是完賽風褸或銀人銅人公仔！

店長的決心亦可從他跑步的經歷及訓練可見，他表示上咗年紀，心肺很難再練上去，所以最重要是保持體能，現時六成的訓練時間是練體能及核心訓練， 跑步距離則介乎5-8公里左右，會配合不同的配速跑，一星期兩次速度課。

店長又指他和弟弟葛民輝都有扁平足問題，所以跑步有一定難度，頭幾年練跑時經常筋膜炎，後來才知道問題所在，所以特別練多些足弓及肌力，以及單腳跳等，早年更曾練習赤足跑增強腳掌肌肉，而筋膜炎自此再沒有出現。

▲ 店長指跑山和跑步都一樣，最重要是要有決心。

店長表示很多初跑山的人士常埋怨路段或天氣不好而沒有跑下去，他指其實遇到問題不應放棄及埋怨，而是要去解決它，跑山就是要學懂不放棄的精神，例如早前香港100因天色不好，他見不少選手去到東壩已放棄，其實辦法總比困難多。

疫情下不少人情緒低落，沒有實體賽沒有目標，店長鼓勵大家以參加虛擬跑做時間，為自己訂下短期目標，因為實體賽不知何時才有，透過這些賽就可以開啟自己的引擎，想想怎樣去跑好些，亦可透過這些比賽與朋友互相切磋比較，令自己更進步。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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