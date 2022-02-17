【大行點睇】摩通指潤電估值吸引　相信股價快將見底

摩根大通發表研究報告指出，華潤電力(00836) 股價昨日下跌逾10%，可能是由於投資者對公司潛在分拆可再生能源資產有所懷疑，加劇拋售。

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不過，該行認為潤電股價跌至每股14至15元的水平，估值吸引，因意味著可再生能源的市賬率為1倍，與同行相比折讓30%。雖然股價或於短期內維持波動，但認為能很快就會觸底。目標價24.5元，評級「增持」。

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