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【大行點睇】摩通指潤電估值吸引　相信股價快將見底

股樓投資 20:32 2022/02/17

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摩根大通發表研究報告指出，華潤電力(00836)  股價昨日下跌逾10%，可能是由於投資者對公司潛在分拆可再生能源資產有所懷疑，加劇拋售。

同場加映﹕【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

不過，該行認為潤電股價跌至每股14至15元的水平，估值吸引，因意味著可再生能源的市賬率為1倍，與同行相比折讓30%。雖然股價或於短期內維持波動，但認為能很快就會觸底。目標價24.5元，評級「增持」。

【內房危機】萬科企業郁亮指內房步「黑鐵時代」 今年要背水一戰 「不買頭等艙機票」

    點擊圖片放大
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撰文 : 周兆邦

華潤電力（00836） 港股

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