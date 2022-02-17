【大行點睇】瑞銀上調財險目標價　料汽車保費復甦成中短期催化劑

瑞銀發表報告，指中國財險(02328) 公布今年1月保費收入為604億元人民幣，按年增長14%，其中汽車保費收入按年上升15%至270億元人民幣，較市場預期為高。

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該行表示，集團1月表現確認汽車保費的復甦趨勢，相信潛在的汽車保費持續復甦及穩定的綜合成本率，將成財險短期及中期的股價催化劑。瑞銀上調財險股份目標價，由8.6元升至9.2元，評級維持「買入」。

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