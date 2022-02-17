▲ 【航空業】空中巴士上季營收、核心利潤同勝預期 料今年交付720架客機

歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）公布第4季及全年業績，上季營收169.9億歐元，按年跌14%，但仍好過市場預期；核心利潤為 14.96 億歐元，按年跌18%，同樣仍高過預期。空中巴士去年全年營收521.5億歐元，按年增4.5%；經調整後經營利潤48.7億歐元，按年增近1.85倍，超越市場預估水平。

空中巴士預計， 2022 年將交付 720 架飛機並實現更高的利潤，而去年由於噴氣式飛機交付量部分複蘇以及大流行期間國防和直升機收入增加，核心營業利潤增加近三倍。空中巴士提議派發每股 1.5 歐元的股息，是兩年來首次重新開始派息。空中巴士預計2022 年的核心利潤為 55 億美元。

首席執行官Guillaume Faury提到，疫情尚未完全結束，並補充供應鏈、物流和人力方面可能會出現緊張局勢，但他重申空中巴士的生產目標，料市場將在2023 年至 2025 年之間全面復甦，認為「很明顯，人們希望在放寬限制後立即再次飛行。」

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記者：李哲毅