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英國邊個城市最多美食？ 倫敦擁392間米芝蓮店僅第五

環球社會熱點 08:05 2022/02/18

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英國過往被稱為美食沙漠，不少人對英國美食的印象都只停留於炸魚薯條。英國一間健康食品公司進行排名，列舉出哪些英國城市有最多美食適合Foodie打卡。調查結果發現，首都倫敦即使坐擁392間米芝蓮餐廳，仍然僅排第5，榜首竟是蘇格蘭一個大城市。

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健康食品公司Muscle Food指，這項研究是專為愛品嘗美食的Foodie而設，評分範疇包括各個城市的米芝蓮星級餐廳數量、外賣平台Uber Eats的覆蓋範圍、健康食物選擇範圍。

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這項排名指出，如果人們不希望只是吃甜品或炸薯條，而是追求更健康飲食選擇的話，倫敦、曼徹斯特及布里斯托這3個城市都是理想目的地。

其中，倫敦有851間健康餐廳，外賣平台Uber Eats上也有222間餐廳提供更健康的外賣美食。

如果民眾追求價廉物美的美食，約克郡則是不二之選。當地的食品及非酒精飲品物價都較便宜，利茲、謝菲爾德及約克這3座城市更打入排行榜頭20位。

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責任編輯：鄭錦玲

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