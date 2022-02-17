【疫市營商】香港寬頻供IT配套解人手荒　網購平台料4月推「動態買餸」直播

▲ 香港寛頻今（17日）舉行網上傳媒活動，表示將「寬頻＋網購服務」雙軌發展，預計4月將推出「動態買餸」服務。（官方網站截圖）

本港疫情持續升溫，同時為市場帶來不少挑戰如網購需求大增，相關人手短缺等。香港寛頻今（17日）舉行網上傳媒活動，表示因市場和營商大環境的改變，將會為企業提供資訊科技（ICT）人才以回應市場需求。另外，將與旗下網購平台Home＋互相配合，以「寬頻＋網購服務」雙軌發展，預計4月將推出「動態買餸」服務。

市民網購避疫 廁紙麵食罐頭搶手

人手供不應求 承包IT服務

本地有不少企業也受疫情影響而轉用「在家工作」（Work From Home）的辦工模式，因此各個企業對於網絡的需求大增。香港寛頻持股管理人及執行副主席楊主光表示，現時寬頻的發展除了需確保網絡服務安全外，更要與其他同業以「低價競爭」，方可挽留客戶長遠發展。

另外，他發現隨「移民潮」的出現，本港市場的IT人才大量流失，而早前該企收購ICT技術解决方案供應商JOS，使該企於香港、澳門、新加坡及馬來西亞也有充足的IT人手，因此亦嘗試開拓IT市場，為本地企業提供相關服務，以解決因人才流失而導致IT發展停滯的營商問題。

網購平台發展方向：B2B 將推「直播買餸」服務

楊主光透露，網購平台Home＋的投資金額逾2億港元，在建立平台系統上花費了較多成本，預計五年內可達收益平衡。他認為以「B2B」（Business-to-Business，企業對企業）的銷售模式令平台有更多發展空間，對平台較為有利。他舉例指，有銀行於該網購平台一次性購買數千支檢測棒，當中的收益比普通住宅客戶更為可觀。他直言，普通住宅客戶的市場會以「Add Value」（增加價值）的營商模式發展，旨在使普通客戶發展成長期客戶。

他表示，該平台的發展亦會貼合市場需求而出推相關服務。眼見現時有不少市民受疫情影響，而改變食材的購物模式，因此他透露4月或將推出「動態買餸」服務，屆時客戶可透過直播模式挑選新鮮食材，翌日即可收到預訂的食材。

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記者：文睿

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