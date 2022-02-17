【沽空機構】美國司法部調查沽空機構 渾水創辦人被查

《華爾街日報》引述消息人士報道，美國司法部正在對一系列沽空機構展開調查，當中渾水（Muddy Waters）創辦人布洛克（Carson Block）。調查涉及這些機構是否通過提前分享具有破壞性的研究報告和從事非法交易來壓低股價。

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報道指，司法部門已經取得一些硬件設備、交易和私人通訊記錄，旨在證明這些沽空機構之間存在合謀。知情人士說，現正在調查這是他們利用非法的「幌騙」（spoofing）策略，利用在市場投放虛假訂單，以推動股價上漲或下跌。另一種是「搶帽子」（scalping）交易，激進的沽空者在沒有披露的情況下，套現所持的頭寸（position）。

據悉，FBI已在去年10月向渾水創辦人布洛克發出了搜查令。據《彭博社》早前報道，另一位香櫞研究（Citron Research）創辦人萊福特（Andrew Left）亦涉及此調查 。

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責任編輯：黃苑筠