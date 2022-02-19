【劉‧住保鮮期@iM網欄】宅在家工作兼避疫 療愈心情雙贏有法

農曆新年假期過後，每日看着天天向上的確診數字，很多大人和小朋友都需要宅在家工作和學習，日見夜見都是相同的人和一樣的四面牆，不產生爭執和口角，已算萬幸！究竟有什麼方法，可以幫大家轉換一下心情，讓日子可以過得輕鬆一點呢？今期我想和大家分享一位常常要WFH的朋友，如何將興趣轉化做療癒消閒、訓練兒子和分享正能量的方法。

閨蜜她任職某銀行董事，在日常的工作上，她需要撮合銀行為跨國企業提供數以百億元計的融資，並須確保銀行能準時收到企業還款，工作壓力之大可想而之。然而，她的消閒減壓方法，並不偏向大額消費奢侈品或豪華美食，而是在家工作之餘，不忘種植小盆栽。

她將一棵棵水種植物，不停分支，以二變四、四變八的模式種出多盆植物。她認為這類小盆栽生命力強又容易打理，透過觀賞它們天天茁壯成長，再繁衍它們成多盆盆栽，這個過程能夠幫助她平靜日常金錢世界為她帶來的沈重壓力。

看到這裏，你可能會覺得這只是簡單陶冶性情的園藝活動，雖然有療癒的元素，但又怎樣幫忙訓練孩子和分享正能量呢？首先她奉行「斷捨離」法則，將舊物循環轉讓或送給他人使用，特別是將兒子已讀完的書籍在旋轉拍賣網站上以低價賣走，並順道將自家製的盆栽送贈于買書的家長們，祝願他們的孩子如植物般「快高長大、力爭上游」。

由於水種植物非常「粗生」而且常綠，買家們收到祝福和這小禮物後都喜出望外，紛紛到她的網站戶口點讚。為了鍛鍊十來歲害羞兒子在人際溝通上的技巧，她鼓勵仔仔與買家直接進行交收，完成後他便可得到賣書的收益作為零用錢。其實，金錢利益事少，能夠製造機會來訓練孩子的溝通技巧，分享綠色正能量和輕鬆減壓，才是重點。

人們透過園藝花藝活動來消閒減壓，真的比比皆是。但能夠像我這位閨蜜那樣靈活達到一石二鳥的效果，又確實令人佩服她的頭腦和用心！

作者劉泳錡 _ 簡介：

曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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