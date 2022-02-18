【ET開市直擊】烏克蘭受襲美股急插港股開市要睇實＋恒指季檢預測（附time code）

烏克蘭、俄羅斯局勢轉緊張，美股急插，港股今早開市點睇？另，港股今日恒指季檢，大熱染藍的股份偷步炒起，快手 （01024） 上日升逾3%、農夫山泉 （09633） 升逾2%，近日強勢的藥明康德 （02359） 更升近半成，其他潛在染藍新貴百度 （09888） 、思摩爾 （06969） 等齊升，邊隻染藍機會大、最值搏？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你解構。

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00：29 - 港股今日焦點速覽

01：20 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：34 - 亞太股市早段市況速報

03：09 - 俄烏局勢緊張 資金繼續流向避險股？美股繼續弱勢？

06：11 - 3月加息會議前 道指關鍵位在哪？

07：12 - 港股上日市況速覽+北水盤路

08：10 - 港股偏樂觀 受累外圍因素短期方向未明

09：56 - 如內地領幣政策無明顯收緊 港股未必太淡

10：45 - 港股成交低、本地疫情嚴峻 市場觀望心態重

11：16 - 恒指突破守25000點之上才可延續升浪 下望23900點

11：53 - 下周滙豐 （00005） 放榜 短期再搏好倉值搏率不高？

13：52 - 渣打 （02888） 績後無炒作 或投放於滙豐短期炒作

14：21 - 加息7次預期漸減 短期內銀行股宜先食部分糊

15：05 - 恒指今日季檢 染藍有冇炒作？

19：16 - 俄烏局勢帶動金價再轉強 金礦股落後金價、炒作短綫為主

22：36 - 港股開市前市況速報

24：13 - 消息股速報：信和置業 （00083） 、中移動 （00941）

25：08 - ET個股推介：港燈 （02638）

27：35 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 現價可入市嗎？

29：18 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 上日大升 今日可追入短炒？

31：18 - 觀眾問股：紫金礦業 （02899） 現時止賺好嗎？

33：23 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 18.5元買入有機會反彈？

35：36 - 觀眾問股：中鐵建 （01186） 5.81元買入怎部署？

37：19 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 85元買入可溝貨？

42：05 - 觀眾問股：美股自係進入深度調整未？SARK點睇？

44：17 - 觀眾問股：市場已消化加息預期？下半年美股仍可睇好？

46：19 - 觀眾問股：快手 （01024） 90元持有 如染藍怎處理？

48：29 - 觀眾問股：中國平安 （02318） 走勢點睇？上望多少？

50：37 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 點睇？

51：31 - 觀眾問股：中國聯通 （00762） 4元買入上望多少？

53：33 - 觀眾問股：國泰航空 （00293） 7元買入搏反彈 前景點睇？

55：17 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 139元買入點睇？

56：55 - 港股開市初段市況速報

57：32 - 新股IPO速報：匯通達網絡 （09878） 、清晰醫療 （01406）

57：48 - 內地股市開市初段市況速報

58：01 - 財經日誌提提你

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