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【業主優先】房地產商也進軍NFT？　峇里精品屋變抽像畫作

商業 19:24 2022/02/17

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峇里當代房地產發展商及管理服務供應商OXO Living，首推旗下物業項目NFT（非同質化代幣）藝術創作，旗下物業的買家可優先購買。（資料圖片）

NFT（非同質化代幣）愈來愈受傳統奢侈品注意，包括高級洋酒、衣飾等，近日連房地產發展商亦加入戰團。峇里當代房地產發展商及管理服務供應商OXO Living，首推物業項目創作及NFT（非同質化代幣）藝術品，旗下物業的買家更可優先購買。

【香港出口】港12月出口貨量按年升14.2%　　印度、台灣及美國按年升雙位數

「元宇宙」概念可以購買虛擬土地使用權，似乎並未能滿足投資者或收藏家。OXO Living推出的「OXO Artwall」，屬於其現實房地產項目的延伸。包括24幅以人手設計及程式生成的藝術品，全部在以太坊區塊鏈網絡上建立、儲存和買賣。該24幅數碼藝術品採用獨特演算法，基於每間物業的地點、個性、特色、方向、體積、室內空間和裝潢數據生成，有不同稀有性、繁複性、視覺意義和價值。

1個以太幣買到甚麼？

OXO的房地產NFT藝術品系列於OpenSeaｍ交易平台推出，每項藝術品的首次發行價為1個以太幣，至截稿時價值相等於3,056美元(約23,800港元)。交易歡迎任何人士參加，而OXO旗下物業買家會有優先權購買該物業NFT作品。

構思、創辦及營運OXO Living的Johannes Weissenbaeck表示，由於OXO Living有不少投資者和住戶都是加密貨幣企業家，成為首間將物業聯繫至NFT領域的發展商可謂適合不過。

【元宇宙】元宇宙年宵吸超過5萬參觀者入場　財神NFT獲追捧

責任編輯:王浩賢

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