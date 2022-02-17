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【隔離酒店】新地：提供1000間酒店房作隔離用途　商場播「疫苗通行證」短片、ICC展示打氣標語

Hot Talk 18:46 2022/02/17

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【隔離酒店】新地：提供1000間酒店房作隔離用途　商場播「疫苗通行證」短片、ICC展示打氣標語

新鴻基地產 （00016） 表示，第五波疫情下，新地將全力支持特區政府的抗疫工作，推出3項措施，包括提供約1,000個酒店房間作社區隔離用途、在各區主要商場播放政府「疫苗通行證」宣傳影片，並在環球貿易廣場外牆點亮起標語，為全港市民打氣。新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，當刻疫情嚴峻，新地全力支持特區政府抗撃疫情，期盼各位市民更須要上下一心，共同抗疫。

新世界：借出九龍貝爾特酒店700間客房作隔離設施【下一頁】

新地表示，旗下兩間酒店已向政府申請參與 社區隔離設施酒店計劃，如獲批准，將可提供約1,000 個房間，作為輕度或無症狀患者的隔離治療設施，紓緩社會對隔離設施強烈需求。

為加強市民對最新防疫措施的認識，新地各區主要商場、新地管理的主要物業（包括住宅、工廈和寫字樓）將會播放政府的「疫苗通行證」宣傳影片。該影片亦會上載在新地的物業管理手機應程式 「SoPro p」 和「生活樂」，方便居民了解最新安排，協助即將實施的「疫苗通行證」順利展開。

此外，新地會在全港最高的環球貿易廣場將會由今晚起在外牆展示打氣標語「上下一心 共同抗疫」，鼓勵各界齊心合力對抗疫情。

美聯儲勢狂加息利好美元？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢

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