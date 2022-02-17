中國電信728可趁回調買入？ 未升破前浪頂怎操作？ 股市 18:51 2022/02/17 分享： 中國電信 （00728） 今收下跌少於1%，回試20天移動平均綫。此電訊股急升一輪後，始終未能升破去年前浪頂3.24元，看好電訊股的投資者，可趁股價回落入市？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）畀貼士大家。立即點擊收看／收聽：【精華速睇】 **美國加息如何影響滙市？ 外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 華潤電力836急插後反彈4% 新能源股前景點睇？ 今日 華潤電力836急插後反彈4% 新能源股前景點睇？ 疫情未受控收租股冇運行？溫傑話你知邊幾類股份要小心！ 今日 疫情未受控收租股冇運行？溫傑話你知邊幾類股份要小心！ 濠賭股炒上僅為補裂口 勿心雄跟車賭大細 今日 濠賭股炒上僅為補裂口 勿心雄跟車賭大細 融創中國1918價殘可買入？ 溫傑拆解今年內房股前景 今日 融創中國1918價殘可買入？ 溫傑拆解今年內房股前景 贛鋒鋰業1172股價曾漲逾8%創一年高 受鋰電池漲價消息刺激 今日 贛鋒鋰業1172股價曾漲逾8%創一年高 受鋰電池漲價消息刺激 你可能感興趣 華潤電力836急插後反彈4% 新能源股前景點睇？ 今日 13:21 華潤電力836急插後反彈4% 新能源股前景點睇？ 疫情未受控收租股冇運行？溫傑話你知邊幾類股份要小心！ 今日 14:35 疫情未受控收租股冇運行？溫傑話你知邊幾類股份要小心！ 濠賭股炒上僅為補裂口 勿心雄跟車賭大細 今日 15:00 濠賭股炒上僅為補裂口 勿心雄跟車賭大細 最新專欄文章 更多 中遠海運港口（01199）6.5元買入可加注？ 溫傑：分兩注沽出賺盡佢！ 今日 中遠海運港口（01199）6.5元買入可加注？ 溫傑：分兩注沽出賺盡佢！ 恒指明日季檢 中芯國際981、郵儲銀行1658、香港電訊6823可炒染藍概念？ 今日 恒指明日季檢 中芯國際981、郵儲銀行1658、香港電訊6823可炒染藍概念？ 小米25元買入、吉利汽車30元有貨 勁蝕入肉守定沽好？ 今日 小米25元買入、吉利汽車30元有貨 勁蝕入肉守定沽好？ 贛鋒鋰業1172股價曾漲逾8%創一年高 受鋰電池漲價消息刺激 今日 贛鋒鋰業1172股價曾漲逾8%創一年高 受鋰電池漲價消息刺激 港股未必受累俄烏危機？話你知恒指下一站阻力在哪 今日 港股未必受累俄烏危機？話你知恒指下一站阻力在哪 中國移動（00941） 中國聯通（00762） 直通電訊（08337） 香港電訊－SS（06823） 電訊數碼控股（06033） 電訊首科（03997） DBA電訊（03335） 中信國際電訊（01883） 和記電訊香港（00215） 電訊設備股