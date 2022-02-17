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中國電信728可趁回調買入？ 未升破前浪頂怎操作？

股市 18:51 2022/02/17

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中國電信 （00728） 今收下跌少於1%，回試20天移動平均綫。此電訊股急升一輪後，始終未能升破去年前浪頂3.24元，看好電訊股的投資者，可趁股價回落入市？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）畀貼士大家。立即點擊收看／收聽：【精華速睇】

**美國加息如何影響滙市？ 外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢**

欄名 : 3分鐘睇股

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