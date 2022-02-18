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【人手荒】報告：人才流失成亞太企業最大發展障礙　Adobe提三招應對

科技 10:00 2022/02/18

分享：

新冠疫情改變了原有的工作模式，數碼轉型成為企業的必修課程，惟全球IT人才短缺，亞洲企業難以招聘人手配合數碼轉型，令營銷人員面臨著更大的工作壓力，為企業帶來了負面影響，例如員工離職潮，人才流失的問題更為嚴峻。

Adobe近日與Econsultancy發布的《2022 年數碼趨勢：聚焦亞太區》報告也提及，目前亞洲企業正面對技能短缺和人才流失的障礙，企業也應盡力採取不同的方法，應對問題。

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報告提到，要避免人才流失，企業可為員工提供更多的假期，提供更靈活的工作時間，以及心理健康諮詢等。另外，企業也可為員工提供專業的培訓及鼓勵員工，提高他們的工作參與度。

Adobe提醒，雖然這些對策都十分重要，但這些對策未能真正解決消磨員工鬥志的問題。建議企業亦可為員工提供更好的辦公科技，這可以促進員工間的無縫協作，減少手動等繁瑣的工作。為團隊提供正確數碼化工具，有助員工專注於工作，提升其工作效能。

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Adobe指，雖然營銷人員無法控制疫情所影響的外在環境，但營銷人員應對未來的挑戰和機遇時，都應保持積極主動的態度，確保團隊、客戶和企業得到更好的發展。

【Apple】防止AirTag惡意跟蹤　美國紐約州總檢察長提出多個安全建議

責任編輯：吳嘉雯

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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