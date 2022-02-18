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英國窮小孩傾囊3蚊支持愛隊 球迷集資逾7萬請睇波

環球社會熱點 09:05 2022/02/18

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英國足球文化濃厚，周末的聯賽是不少人的固定娛樂。但一名男童去信當地一支低組別球會，表明自己雖然無錢入場支持，仍附上零錢支持自己喜歡的球員。有人為男童發起眾籌，獲逾500名球迷支持，募得接近7,000英鎊，會方現時正尋找寫信的男童。

英國電力公司擺烏龍 錯發24.6萬億賠償支票 【下一頁】

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位於英格蘭南部威爾特郡（Wiltshire）的乙組球會史雲頓（Swindon Town FC），周三（16日）在社交平台Twitter公開一封來自6歲半男童Joe的信件。

Joe在信中表示，母親不允許他周日現場觀看史雲頓的比賽，因為他們家沒有錢，並且需要準備支付其校內晚餐費用。

但Joe仍表明自己終有一日會親身到場觀賽，並稱十分喜歡陣中英格蘭前鋒Harry McKirdy，更附上26便士（約2.75港元），相信是為支持對方。有人隨即為Joe發起眾籌，獲得大批球迷支持，已為他集資6,997英鎊（約7.4萬港元）。

史雲頓亦發起尋人計劃，呼籲民眾幫忙找到Joe，承諾會邀請他及其家人到場觀賽。同時，球會亦宣布與當地的慈善團體合作，設立食物銀行捐贈點，幫助有需要家庭。

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責任編輯：吳漢培

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