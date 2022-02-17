【三星新機】三星Galaxy S22旗艦系列攻港　售價$5,898起

▲ 而三星於今（17日）終於宣布，全新推出的Galaxy S22系列將於正式登陸香港，並於明（18日）起正式接受預訂，售價為5,898港元起。（官方圖片）

三星（Samsung）於上周舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，推出了三星年度旗艦機Galaxy S22系列。而三星於今（17日）終於宣布，全新推出的Galaxy S22系列將於正式登陸香港，並於明（18日）起正式接受預訂，售價為5,898港元起。

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全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

三星Galaxy S22系列共3款5G手機，分別是：Galaxy S22、Galaxy S22+以及Galaxy S22 Ultra。而是次Galaxy S22系列主要提升了夜攝功能，同時Galaxy S22與Galaxy S22+的屏幕規格均有改變，Ultra機款更首度內置S Pen。

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售價方面，Galaxy S22為5,898港元起；Galaxy S22+售價則為7,988港元；至於Galaxy S22 Ultra，則9,698港元起。三款手機將於明起接受預訂，並在3月4日正式公開發售。

Galaxy S22、Galaxy S22+：

型號 顏色 建議零售價 Galaxy S22+ 5G (256GB ROM) 霧光黑 霧光白 森林綠 7,998港元 Galaxy S22 5G (256GB ROM) 霧光黑 霧光白 粉紅金 6,298港元 Galaxy S22 5G (128GB ROM) * 霧光黑 5,898港元

* Galaxy S22 5G霧光黑型號將於香港Samsung網上商店及三星專門店率先預售及發售。

Galaxy S22 Ultra：

型號 顏色 建議零售價 Galaxy S22 Ultra 5G (1TB ROM)* 霧光黑 12,398港元 Galaxy S22 Ultra 5G (512GB ROM) 暗酒紅 森林綠 霧光黑 霧光白** 10,798港元 Galaxy S22 Ultra 5G (256GB ROM) 暗酒紅 森林綠 霧光黑 霧光白** 9,698元港元

*Galaxy S22 Ultra 5G (1TB ROM) 將於香港Samsung網上商店獨家發售。

**Galaxy S22 Ultra 5G霧光白型號將於香港Samsung網上商店及三星專門店率先預售及發售。

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責任編輯：黃顯晴

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