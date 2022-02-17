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【三星新機】三星Galaxy S22旗艦系列攻港　售價$5,898起

科技 18:34 2022/02/17

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而三星於今（17日）終於宣布，全新推出的Galaxy S22系列將於正式登陸香港，並於明（18日）起正式接受預訂，售價為5,898港元起。（官方圖片）

三星（Samsung）於上周舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，推出了三星年度旗艦機Galaxy S22系列。而三星於今（17日）終於宣布，全新推出的Galaxy S22系列將於正式登陸香港，並於明（18日）起正式接受預訂，售價為5,898港元起。

【三星發布會】三星2月28日再舉行線上發布會　新品主角係邊個？

【Pixel摺機】有望今年推出？　調研機構CEO爆料：2022年第3季投產

全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

三星Galaxy S22系列共3款5G手機，分別是：Galaxy S22、Galaxy S22+以及Galaxy S22 Ultra。而是次Galaxy S22系列主要提升了夜攝功能，同時Galaxy S22與Galaxy S22+的屏幕規格均有改變，Ultra機款更首度內置S Pen。

    點擊圖片放大

售價方面，Galaxy S22為5,898港元起；Galaxy S22+售價則為7,988港元；至於Galaxy S22 Ultra，則9,698港元起。三款手機將於明起接受預訂，並在3月4日正式公開發售。 

Galaxy S22、Galaxy S22+：

型號 顏色 建議零售價

Galaxy S22+ 5G

(256GB ROM)

霧光黑

霧光白

森林綠

 7,998港元

Galaxy S22 5G

(256GB ROM)

霧光黑

霧光白

粉紅金

 6,298港元

Galaxy S22 5G

(128GB ROM) *

 霧光黑 5,898港元

* Galaxy S22 5G霧光黑型號將於香港Samsung網上商店及三星專門店率先預售及發售。

Galaxy S22 Ultra：

型號 顏色 建議零售價

Galaxy S22 Ultra 5G

(1TB ROM)*

 霧光黑 12,398港元

Galaxy S22 Ultra 5G

(512GB ROM)

暗酒紅

森林綠

霧光黑

霧光白**

 10,798港元

Galaxy S22 Ultra 5G

(256GB ROM)

暗酒紅

森林綠

霧光黑

霧光白**

 9,698元港元

*Galaxy S22 Ultra 5G (1TB ROM) 將於香港Samsung網上商店獨家發售。

**Galaxy S22 Ultra 5G霧光白型號將於香港Samsung網上商店及三星專門店率先預售及發售。

【Android更新】Android 12與7間手機品牌合作　下放Material You功能

責任編輯：黃顯晴

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