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【數碼趨勢】消費者行為疫下轉變　企業、營銷人員應如何部署？

科技 19:00 2022/02/17

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新冠疫情繼續肆虐全球，令新興數碼消費者及網絡行為激增，網上購物及電子支付成為疫下新常態，不少企業亦把重心放於線上。Adobe近日發布的報告指出，要迎合消費者需要，企業必須面對五大趨勢，並以五招應對。

Adobe與Econsultancy日前發布《2022 年數碼趨勢：聚焦亞太區》報告，揭示了現時數碼環境的大趨勢。該報告自2021年11月至 2022年1月間，訪問超過943名高級管理人員、資訊科技（IT）人員和營銷專業人士。

Adobe亞太區暨日本數碼體驗營銷副總裁Duncan Egan提到，數碼化重塑了亞太區消費者的思維方式，企業必須更加了解數碼及流動優先的新興消費者。Adobe也提出五大建議，希望能協助企業把握機遇。

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了解新興消費者　加速變革 

報告指出，77%亞太區的營銷人員指出，除了現有及新客戶有所增長，還需創造全新且發展迅速的客戶旅程。

在疫情下，純數碼營銷活動十分重要。報告指出49%的亞太區企業領袖表示，未來有意大力推動更多純數碼營銷活動。營銷人員需要透過工具及數據改良營銷活動。因此，企業需要工具、數據和洞察來快速應對變化，把握商機。

體驗提升　提供個人化服務

報告提到，亞太區企業認為加快獲得新的數碼客戶是其首要任務，其次是保留現有客戶。而要獲得新客戶，首先是要改善客戶體驗。

而提升數碼技能，就能有效改善客戶體驗。38%受訪者認為自動化是改善客戶體驗的關鍵，亦有超過 54% 的機構正投資於工作流程及項目管理軟件，以提高生產力及為客人提供個人化體驗。

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解鎖靈活性　留住人才

報告指，92%的受訪者認為「靈活度」將成為成功營銷的關鍵。然而，只有25%從業人員就變革靈活度給予公司八分以上的評價。然而，缺乏靈活度的公司，營銷人員面臨著更大的工作壓力，除了難以成功營銷，也會面臨人才流失的機會。

Scott Rigby表示，有84%的亞太區企業預期技術和社會變遷的步調將維持不變甚或加速，因此發展與時俱進的技能、靈活度和創新技術應仍是企業的首要策略性重點。

不受限制的協作　IT與營銷人員合作

受訪的高級管理人員認同，營銷與 IT 團隊之間需保持一致。92% 的亞太區 IT 管理人員認為他們的團隊正與營銷團隊更緊密地合作。受訪者亦認為 ，營銷人員應主要負責客戶體驗策略，IT 管理人員則負責數碼轉型策略與數碼可用性，雙方應好好合作。

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贏得客人信任

信任一直是品牌與客戶關係的基石，提供個人化體驗是品牌贏得信任的因素。報告指出，48％的亞太區企業表示未就沒有第三方Cookie的營銷環境做好準備，這將影響他們創造個人化的客戶經驗。

報告認為，IT專才應該確保數據安全與合規性，而且企業應運用第一方數據，例如以人工智能創建自訂的瀏覽旅程，根據客戶在線上和線下的行為推薦產品等，為客戶提供出色的個人化體驗，提升客戶的購買意願，從而協助企業提升業績。

責任編輯：吳嘉雯

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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