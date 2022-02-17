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【第五波疫情】華僑永亨2月26日起周六僅7分行營業　美孚分行員工確診即時停業（附分行詳情）

Hot Talk 18:08 2022/02/17

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【第五波疫情】華僑永亨2月26日起周六僅7分行營業　美孚分行員工確診即時停業（附分行詳情）

華僑永亨銀行宣布，美孚分行（美孚新邨萬事達廣場地下N52號舖）有1名員工確診感染新型冠狀病毒，該分行將即時暫停服務直至另行通知。該名員工於分行的最後上班日期為2月11日，工作期間全程均配戴口罩。美孚分行已立即進行深層清潔及消毒，所有分行員工進行病毒檢測。

此外，因應疫情最新發展，華僑永亨銀行宣布，從2月26日起，大部分分行（下列分行除外）將於周六暫停服務，直至另行通知。

以下分行於周六會維持服務（營業時間為早上9時至中午12時）

總行　皇后大道中161號
筲箕灣分行　筲箕灣寶文街1號峻峰花園
開源道分行　觀塘開源道79號鱷魚恤中心22樓01室
大圍分行　沙田大圍道32-34號
荃灣分行　荃灣眾安街35號
屯門分行　屯門鄉事會路52-62號萬祥樓地下1-2號舖
油麻地分行　油麻地彌敦道507號

相關文章：【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）

相關文章：【香港零售】香港零售管理協會：第五波疫情續惡化或較2020年更差　料上半年零售銷售負增長　重申三大訴求

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金融機構 病毒檢測 疫情 華僑永亨銀行 銀行

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