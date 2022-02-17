大型科企表現優於新興科企

過去數周，整個科技行業的市場都出現了廣泛的波動，就算是擁有穩健商業模式、強勁盈利勢頭和優質資產負債表的行業龍頭也同樣受到拋售。然而，仔細觀察下，科技行業龍頭和新興科技公司的表現出現了明顯分歧。

回顧過去三個月，大型科技股指數下跌了約18%，而新興科技公司則出現超過40%的調整。投資者正在減少對尚未有令人信服盈利能力的高增長公司。與整體行業和較小的同業相比，其實科技龍頭已展現出更卓越的盈收能力。至於新興科技公司尚未產生實際利潤，因此在加息的環境下，沒有利潤的公司將會有大幅的股價回調。這支持我們堅守於在全球均有收入來源的大型科技公司的立場。通過多元化的收入結構，這些公司處於更有利的地位，可以盡量提高擴大收入來源，並以更具成本效益的方式從龐大的供應鏈中受惠。

科技公司最近公佈的業績報告顯示，科技龍頭報告的收入和利潤超出預期。從普遍的樂觀指引來看，大型科技公司將展現豐收，再度支持股價重估。基於我們的分析，20 間最大的科技及相關股票在資產負債表中總共擁有超過 3,000 億美元的淨現金——無論以何種方式衡量，這都是一筆巨款。事實上，這些公司每一間都已經是其領域的龍頭，因此即擁有如此穩健資產負債表的科技公司，估計不易受到加息的不利影響。在最近的拋售後，預測市盈率已進入均值-1標準差。回顧以往的周期，每次進入這個水平時，行業都會出現強勁的復甦。我們認為，估值吸引加上強勁盈利的推動下，今次周期如是。

使用PE/G進行更實際的觀察，大型科技公司相對於小型和整體全球科技公司而言，交易估值更具吸引力。與小型和整體全球科技公司 2022-2023年1.2倍和1.9倍的平均 PE/G 相比，大型科技股 1.0 倍絕對更具吸引力。為了進一步支持投資論點，我們比較了大型和小型科技公司的股本回報（ROE）和現金流。與規模較小和新興的同業相比，行業龍頭的股東回報在絕對和相對基礎上將繼續保持較高水平。投資者將看重前者擁有更穩定的 ROE 以及更好的盈利質量。從現金流的角度亦可以證明類似的模式。

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