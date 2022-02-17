【大行報告】瑞銀：共同富裕下私銀加速轉型　中資銀行是主要受惠者

內地去年多次強調共同富裕，瑞銀大中華金融股票研究主管顏湄之認為，共同富裕政策總體利好財富管理行業，「增加家庭收入，擴大中等收入群體的政策目標，對中國財富管理行業基本為利好」，而中國家庭的金融資產佔名義GDP比例仍相對低，預計該比例將從2019年的161%上升至2030年的225%，扭動家庭金融資產年複合增長率（CAGR）達10%。

橋水達利奧﹕美國也需要「共同富裕」，【下一頁】

同時，該行認為隨著時間推移，中國家庭資產結構從固定收益產品，轉向更複雜的權益產品的趨勢或將持續。

中資銀行是主要受惠者

至於私人銀行業方面可能喜憂參半，並在共同富裕的願景下加速轉型。顏湄之指，共同富裕議題和疫情激發了中國高淨值人群對財富保值和非財務目標（如繼承、財產保護和慈善）的熱情，或將成為推進行業轉型的催化劑。但相反，共同富裕政策可能給創業和高淨值人群的財富增長帶來不確定性。

顏湄之指，在高速增長的私人銀行業，雖然中資銀行仍可能是主導者和主要受益者，券商憑藉其豐富產品及全方位服務，有望分得部分份額，並專注於提供資產配置服務，而非簡單的產品分銷。

從離岸市場角度看，若來自中國高淨值人群的需求增加，該行認為香港銀行及佈局亞洲（尤其是香港和新加坡）的外資銀行處於有利地位，有望把握住機會。

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