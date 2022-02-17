【虛擬經濟】峇里精品房地產發展商 推出全球首個房地產NFT藝術品系列

峇里房地產發展商OXO Living宣布，為該公司旗下24項別墅物業，推出對應的NFT（非同質化代幣）藝術品項目「OXO Artwall」，在本月15日已於OpenSea進行首次公開發售，每項藝術品的首次發行價為1枚以太幣，截稿時價值約為24,000港元。

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OXO房地產NFT系列，包括24幅以人手設計及程式生成的藝術品，該項目名為「OXO Artwall」，全部在以太坊區塊鏈網絡上「鑄造」（創造）、儲存和買賣。自2015年起，該公司便開始在峇里建造一系列聯排別墅和獨棟別墅，今次NFT系列的每幅作品，均以其中一項OXO物業為藍本，並設計成抽象的視覺圖像，當中包括OXO Townhouses Umalas、OXO Townhouses Berawa、Chameleon by OXO、Wonderland by OXO，以及休閒遊艇Splendour。

該公司僅為每項物業鑄造一枚NFT，OXO旗下物業的買家可優先購買「OXO Artwall」，任何擁有加密貨幣錢包及可上網的人士，皆可進行購買和交易，購買後可獲得NFT原作和高像素原始檔案，後者可用來製作數碼原作的實體複製品。該公司會與峇里的本土企業和藝匠合作，為希望得到實體複製品的NFT持有者，製作印刷品或手工複製品。

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責任編輯：嚴浩文