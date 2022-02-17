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【二手樓價】疫市下帶票睇樓　把握機會即場入市　講好「意頭價」買御庭居上車

股樓投資 18:39 2022/02/17

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樓市剛需不減，疫情減價潮更吸引不少上車客講價入市。中原地產溫旭銘表示，最近樓價回調，議價空間亦增加，買家趁市靜積極覓筍盤，元朗御庭居兩房戶經議價後以「意頭價」成交，累減21.2萬元。

成交單位為御庭居3座高層D室成交，實用面積453平方呎，兩房間隔，享大單邊開揚景致，叫價650萬元，經上車客議價後，減至628.8萬元意頭價成交，折合實用呎價13,881元。

同場加映︰【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

溫旭銘指，該上車客已睇樓多月，見近期第五波疫情肆虐，業主議價空間有所增加，遂把握時機帶票睇樓，以便遇到心水單位可以即場還價承接。上址內櫳企理，景致開揚，環境旺中帶靜，買家一睇即喜歡，立即還價入市。

據了解，原業主於2000年6月以164.4萬元購入單位，持貨21年多，賬面獲利464.4萬元，單位升值約2.8倍。

【有相睇】放盤7個月遇疫情雪上加霜 業主無奈劈9%價即獲接手 靚裝已補價居屋600.8萬沽【下一頁

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同場加映︰【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

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撰文 : 謝昕蕎

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