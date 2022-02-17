▲ 【內房危機】穆迪將時代中國企業家族評級下調至B1 料融資渠道減弱及重建項目支出影響流動性緩衝

評級機構穆迪將時代中國 （01233） 的企業家族評級 （CFR） 從「Ba3」下調至「 B1」，將其高級無抵押評級從「 B1」 下調至「 B2」，展望維持負面。穆迪表示，降級反映時代中國因融資渠道減弱及城市重建項目 （URP） 出現持續現金支出，減少流動性緩衝。穆迪預計，時代中國的合同銷售額將下降，並進一步對其關鍵信用指標構成壓力。穆迪又稱，負面展望反映該機構預期時代中國的經營和財務業績將在未來12至18 個月內在充滿挑戰的商業環境中惡化。

穆迪估計，截至 2021 年底，時代中國的現金餘額顯著下降，原因是其在城市重建項目持續支出以及房地產銷售的現金回收放緩，導致流動性緩沖減少。穆迪預計，時代中國的非限制性現金對短期債務的覆蓋比率將從 2021 年 6 月底的 2.0 倍降至 2021 年底的 1.5 倍以下，認為無法在有需要時，動用足夠流動資金來償還公司的債務。

穆迪料時代中國未來 6至12 個月或無法以合理成本進行再融資

穆迪又指時代中國在融資方面嚴重依賴債券市場，截至 2021 年 6 月，佔其總債務的 59%。時代中國有約 6.82 億美元的境外債券和 74 億元人民幣的境內債券將於2023年6月到期。鑑於融資渠道減弱，時代中國未來 6至12 個月或無法以合理的成本籌集大量新債券進行再融資。

不過穆迪認為，目前時代中國的流動性尚算充足，預計時代中國現金持有量和經營現金流足以支付其承諾的土地付款和未來 12-18 個月到期的債務。穆迪預計，時代中國將利用其內部現金償還部分到期債務。

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記者：李哲毅