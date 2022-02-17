  • 15°C
香港時間 : 2022217日 (四) 18:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港出口】港12月出口貨量按年升14.2%　　印度、台灣及美國按年升雙位數

商業 17:52 2022/02/17

分享：

12月商品整體出口貨量及進口貨量，分別按年上升14.2%及9.2%。

政府統計處今（17日）公布，2021年全年和12月份對外商品貿易貨量及價格。扣除價格變動的影響，12月商品整體出口貨量及進口貨量，分別按年上升14.2%及9.2%。

2021年全年與2020年比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升19.9%及18.1%。

【第五波疫情】料疫苗通行證再挫生意　零售協會提出三大訴求　籲商場免底租

經季節性調整的數字顯示，2021年第四季與對上一季比較，商品整體出口貨量上升1.9%，商品進口貨量則下跌2.1%。

港12月商品整體出口貨量變動
目的地 升幅（%）
印度 75.6
台灣 20.0
美國 19.8
日本 8.2
中國內地（內地） 6.3
資料來源：政府統計處

【防疫抗疫基金】第五輪防疫抗疫基金星期日截止　美容院、按摩院及派對房間資助總額一覽（附資助金額表）

12月整體商品出口價格按年升9.6%
根據平均單位價值或個別商品的實際價格計算，商品整體價格方面，2021年12月與2020年12月比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升9.6%及9.5%。

2021年全年與2020年比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升5.4%及5.5%。

【奢侈品出口】1月份瑞士錶出口按年升6.8%　惟出口至香港前景仍黯淡

責任編輯：馬意文

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【香港出口】港出口前景看俏？　去年11月出口貨量上升14.6%
2022/01/18
【香港出口】港出口前景看俏？　去年11月出口貨量上升14.6%
【香港出口】Google香港發表出口營商報告　近7成受訪商戶計劃增數碼投資
2022/01/19
【香港出口】Google香港發表出口營商報告　近7成受訪商戶計劃增數碼投資
【香港出口】港2021年12月出口貨值升24.8%　電子升幅尤為顯著
2022/01/27
【香港出口】港2021年12月出口貨值升24.8%　電子升幅尤為顯著
【香港出口】港12月出口貨量按年升14.2%　　印度、台灣及美國按年升雙位數
今日
【香港出口】港12月出口貨量按年升14.2%　　印度、台灣及美國按年升雙位數

你可能感興趣

【香港出口】港出口前景看俏？　去年11月出口貨量上升14.6%
16:38 2022/01/18
【香港出口】港出口前景看俏？　去年11月出口貨量上升14.6%
【香港出口】Google香港發表出口營商報告　近7成受訪商戶計劃增數碼投資
20:00 2022/01/19
【香港出口】Google香港發表出口營商報告　近7成受訪商戶計劃增數碼投資
【香港出口】港2021年12月出口貨值升24.8%　電子升幅尤為顯著
16:36 2022/01/27
【香港出口】港2021年12月出口貨值升24.8%　電子升幅尤為顯著
疫情 香港 政府統計處 日本 印度 美國 台灣 貿易 中國

上一篇文章

內地進口蔬菜供應量回升一成　批發價繼續回落

下一篇文章

【奢侈品出口】1月份瑞士錶出口按年升6.8%　惟出口至香港前景仍黯淡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【疫苗研發】莫德納港設辦事處未定人手規劃　招募 1,000 人才報道是錯誤
【疫苗研發】莫德納港設辦事處未定人手規劃　招募 1,000 人才報道是錯誤
【防疫抗疫基金】港府3項常設資助支援港商　助中小企發展線上業務及拓展市場
【防疫抗疫基金】港府3項常設資助支援港商　助中小企發展線上業務及拓展市場
日本麒麟專注核心業務　77億出售中國合資公司股權
日本麒麟專注核心業務　77億出售中國合資公司股權
【居家享受】疫下音響需求急升　Soundbar成搶手貨
【居家享受】疫下音響需求急升　Soundbar成搶手貨
【快速檢測】新加坡企業來港生產檢測套裝　料月產200萬包
【快速檢測】新加坡企業來港生產檢測套裝　料月產200萬包
【日本旅遊】日本去年國內旅遊消費額跌8％　十年來最差
【日本旅遊】日本去年國內旅遊消費額跌8％　十年來最差
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款