【香港出口】港12月出口貨量按年升14.2%　　印度、台灣及美國按年升雙位數

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政府統計處今（17日）公布，2021年全年和12月份對外商品貿易貨量及價格。扣除價格變動的影響，12月商品整體出口貨量及進口貨量，分別按年上升14.2%及9.2%。
2021年全年與2020年比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升19.9%及18.1%。
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經季節性調整的數字顯示，2021年第四季與對上一季比較，商品整體出口貨量上升1.9%，商品進口貨量則下跌2.1%。
|港12月商品整體出口貨量變動
|目的地
|升幅（%）
|印度
|75.6
|台灣
|20.0
|美國
|19.8
|日本
|8.2
|中國內地（內地）
|6.3
|資料來源：政府統計處
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12月整體商品出口價格按年升9.6%
根據平均單位價值或個別商品的實際價格計算，商品整體價格方面，2021年12月與2020年12月比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升9.6%及9.5%。
2021年全年與2020年比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升5.4%及5.5%。
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責任編輯：馬意文