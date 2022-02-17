【香港出口】港12月出口貨量按年升14.2%　　印度、台灣及美國按年升雙位數

▲ 12月商品整體出口貨量及進口貨量，分別按年上升14.2%及9.2%。

政府統計處今（17日）公布，2021年全年和12月份對外商品貿易貨量及價格。扣除價格變動的影響，12月商品整體出口貨量及進口貨量，分別按年上升14.2%及9.2%。

2021年全年與2020年比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升19.9%及18.1%。

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經季節性調整的數字顯示，2021年第四季與對上一季比較，商品整體出口貨量上升1.9%，商品進口貨量則下跌2.1%。

港12月商品整體出口貨量變動 目的地 升幅（%） 印度 75.6 台灣 20.0 美國 19.8 日本 8.2 中國內地（內地） 6.3 資料來源：政府統計處

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12月整體商品出口價格按年升9.6%

根據平均單位價值或個別商品的實際價格計算，商品整體價格方面，2021年12月與2020年12月比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升9.6%及9.5%。

2021年全年與2020年比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升5.4%及5.5%。

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責任編輯：馬意文