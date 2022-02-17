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【虛擬銀行】Mox：2月上旬超市、雜貨及外賣消費大升1.5倍　推邀請碼開戶送500元現金獎賞

Hot Talk 18:02 2022/02/17

分享：

Mox推邀請碼開戶500元現金獎賞　兼提供外賣消費及回贈

虛擬銀行Mox公佈，客戶2月上旬於超市、生活雜貨與美食外賣的消費比例較2021年12月上旬上升了大約1.5倍。Mox又宣佈推出邀請碼開戶500元現金獎賞，並為 foodpanda及Deliveroo客戶提供消費或回贈。

3月31日或之前，香港消費者只需利用「HUNGRYMOX」邀請碼成功開立Mox戶口，並在開戶當日及其後30日內以Mox Credit於指定美食外賣、生活雜貨商戶累積消費滿500元，即可獲得500港元現金獎賞。指定商戶包括foodpanda、Deliveroo、麥當勞、DON DON DONKI、HKTVmall或其他指定美食外賣平台及超級市場商戶。

另外，Mox亦為foodpanda帶來額外折扣。3月27日或之前的星期五、六及日，利用Mox Credit在指定餐廳，以專屬優惠碼「MOX65」訂購美食外賣消費滿300元（不包括運費），即可獲得65元折扣。客戶可分別在2月使用2次，及在3月使用4次這項優惠。

同時，Deliveroo亦加盟Mox 5% CashBack商戶。Mox客戶以Mox Credit在Deliveroo消費可賺5% CashBack，上限為150元，推廣期至4月30日。

【ET財智Talk】俄烏局勢對歐元不利　可考慮沽歐元買英鎊？（立即收看）

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【虛擬銀行】Mox：電子利是使用量按年升逾倍、近2500萬元　100元利是佔一成

【虛擬銀行】Mox新客開戶即送250元現金　HKTVmall消費享5%現金回贈

 

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