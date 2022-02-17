【烏克蘭】團結日民眾上街 烏軍被指向親俄地區開火

俄烏局勢仍然緊張，烏克蘭大批民眾於周三（16日）上街，展示對抗俄羅斯決心，而親俄分離主義分子則指控烏克蘭軍隊向親俄地區開火。俄羅斯早前宣布從烏克蘭邊境撤走部分兵力，但美國指控俄羅斯撤兵說法不實，稱俄方正增加7,000兵力。

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歐美有情報聲稱俄羅斯最快於周三攻烏，因此烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）將當日定為烏克蘭全國「團結日」（day of unity），他要求所有建築物掛上國旗，民眾當日要唱及演奏國歌。

當日烏克蘭民眾在全國各地的街道及寓所窗戶旁揮舞著烏克蘭國旗。首都基輔有數百人在奧利匹克運動場合力舉起一面200米長的巨型國旗，而另一面同樣的旗幟則懸掛在基輔一個商場的中心。

烏克蘭東部地區盧甘斯克（Lugansk）為俄語區，親俄的分離主義分子自2014年起於當地與烏軍作戰，當地居民於團結日當日也掛起一面巨型烏克蘭國旗。

但俄羅斯周二（15日）宣布撤走一部分部署於烏克蘭邊境的兵力。但美媒引述美國政府官員指，美方沒有看到俄方從邊境撤軍的跡象。

這名官員稱除了俄羅斯本身於邊境集結的大約15萬兵力外，當局留意到俄羅斯最近幾日向邊境增派7,000兵力，指控俄羅斯撤走部分兵力的說法不實。

這名官員更批評俄羅斯一直聲稱它尋求外交解決方案，但言行卻不一致。

俄羅斯國防部則發布一影片，顯示一列火車載著軍備從克里米亞的一座橋上駛過，試圖證明俄軍結束克里米亞半島的軍演並撤出部分軍隊。

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另外，親俄的烏克蘭東部分離主義分子盧甘斯克人民共和國（LPR），周四（17日）指控烏克蘭政府軍違反停火協議，在過去24小時內4次向該地區開火。

LPR聲稱政府軍動用了迫擊砲、榴彈發射器和機關槍等武器發動襲擊。烏克蘭軍方否認曾向盧甘斯克發動襲擊，反指是LPR襲擊烏克蘭軍隊。

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責任編輯：鄭錦玲