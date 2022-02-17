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【元宇宙】南方東英推「元宇宙概念ETF」　屬主動型ETF、每手入場780元

股市 17:40 2022/02/17

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【元宇宙】南方東英推「元宇宙概念ETF」　屬主動型ETF、每手入場780元

元宇宙（Metaverse）概念升溫，南方東英公布2月21日（星期一）推出「南方東英元宇宙概念ETF （03034） 」，屬於主動管理式ETF，主要投資元宇宙基礎設施、構建技術、應用平台與服務、內容創建者與分銷商4大分類下的近50家公司。南方東英指，3034每手交易數量100股，每單位約7.8元，每手入場費約7.8元。

該主動型ETF管理費為每年0.99%，全年經常開支比率估計為2%。

瑞信：「元宇宙」刺激全球科技、媒體和電信行業現新機遇 料三港股可受惠，可見【下一頁】

南方東英引述民生證券、彭博和羅兵咸永道預測指，元宇宙全球市場規模有望從2020年500萬美元，到2030年增至15,000億美元。南方東英指，該ETF 回溯過去3年歷史表現，累計回報約345.3%。

據資料，南方東英元宇宙概念ETF十大持倉以美股為主，依權重排序分別為Meta（美：FB）、Roblox（美：RBLX）、英偉達Nvidia（美：NVDA）、UNITY（美：U）、蘋果（美：AAPL）、Snap（美：SNAP）、超微AMD（美：AMD）、高通 （美：QCOM）、Sony（美：SONY）、騰訊 （00700） 。十大持股每家佔組合權重相當平均，介乎5.13%至6.38%

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